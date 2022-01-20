Новий двоколісник зветься Yamaha EMF E-Scooter, він створений спільно з тайванською компанією Gogoro і має з'явитись у продажу вже у березні.

Презентаційне відео Yamaha EMF E-Scooter нагадує частину фантастичного фільму, а ще для нього запустили окремий сайт. Очевидно, виробник покладає на нову модель великі надії.

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Тайваньська компанія Gogoro нещодавно оголосила про свою другу співпрацю з Yamaha над новим електричним скутером під назвою EMF. Однією з ключових особливостей новинки є змінні акумулятори – головний продукт Gogoro. Тайванська компанія стверджує, що 97 відсотків усіх електричних скутерів на Тайвані зараз використовують систему заміни батарей. Щобільше, 28 відсотків усіх двоколісних транспортних засобів, проданих у Тайбеї минулого місяця, живляться від змінних акумуляторів, повідомляє Gogoro. Це не перший досвід співпраці двох брендів. У 2019 році Yamaha та Gogoro випустили скутер EC-05, також з акумуляторами Gogoro.

Тепер настав час для другої спільної роботи з транспортними засобами, для скутера EMF, який щойно представила Yamaha Motor Taiwan. Скутер буде доступний у кількох кольорах та з купою технологій на додаток до свого футуристичного зовнішнього вигляду. Частину налаштувань скутера можна буде проводити зі смартфона користувача, з яким скутер підтримує повну інтеграцію.

Фото: електричний скутер Yamaha EMF E-Scooter / Yamaha

Yamaha вказує, що EMF буде оснащений двигуном потужністю 7,6 кВт з максимальним крутним моментом 26 Нм і зможе розганятися від 0 до 50 км/год за 3,5 секунди. Продажі новинки стартують у березні цього року. Ціни поки не оголошені.