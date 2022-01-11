Його потужність менше однієї кінської сили. А коліс усього два.

Французький виробник гіперкарів представив на виставці Consumer Electronics Show (CES) електричний самокат, створений спільно з Bytech International. Як і усе, що носить логотип Bugatti, він буде досить рідкісним і коштуватиме дорожче за інших, але матиме певні виняткові якості.

Також цікаво: У Лондоні заборонили електричні самокати та моноколеса

На жаль, технічні характеристики не відносяться до цих виняткових якостей. Електроскутер Bugatti оснащується мотором потужністю 700 Вт – це 0,95 кінської сили. Він має легку “аеродинамічну і функціональну” раму, за словами автовиробника. Тому потужності електромотора достатньо, щоб забезпечити максимальну швидкість у 30 км/год. Акумулятора вистачає на 35 кілометрів ходу. Передбачено три режими руху, включаючи “Спорт”.

Компанія Bugatti зараз є частиною Rimac – хорватського виробника електричних суперкарів. Однак перший електричний транспорт французького бренду будує стороння фірма Bytech International. Rimac навіть мала власний підрозділ з виробництва електричних двоколісників, однак нещодавно компанія Greyp Bikes перейшла у власність Porsche.

Особливості електричного самоката Bugatti включають подвійну гальмівну систему з електронною системою ABS на задньому колесі. Електричний двоколісник також оснащений покажчиками повороту, підсвічуванням бази та проєкцією монограми “EB” ззаду. Електричний скутер буде доступний в одному з трьох кольорів: блакитному, сріблястому чи чорному.

Варто зазначити, що це не перший електричний Bugatti, а перший електричний Bugatti для дорослих. Оскільки у 2020 році французький виробник випустив дитячий автомобіль Bugatti Baby II – масштабну копію класичного авто з 13,4-сильним мотором і максимальною швидкістю у 70 км/год.

Фото: електросамокат Bugatti / Bugatti