Управління громадського транспорту Лондона оголосило про повну заборону приватних електроскутерів і електричних одноколісних транспортних засобів. Рішення було прийнято після того, як у метро вибухнула батарея одного з таких електроскутерів.

Заборона стосується будь-яких електричних скутерів, велосипедів або одноколісних уніциклів, навіть якщо вони складені. Порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1000 фунтів стерлінгів (близько 36 000 гривень). На станції метрополітену та зупинки громадського транспорту заборонено вхід з таким транспортом.

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Заборона діє на кожну послугу мережі Transport for London, яка включає метро, усі наземні види транспорту, залізницю та трамваї. Доступ з приватним електроскутером або електричним велосипедом заборонений навіть на території автовокзалів, залізничних станцій та станцій метро, ​​а не лише на самих транспортних засобах громадського транспорту.

Раніше приватні електричні скутери у транспортній структурі Лондона дозволялося перевозити як багаж, хоча їх використання на дорогах загального користування та тротуарах у Великобританії заборонено.

На початку цього року Лондон випробував кілька послуг з оренди електричних скутерів. Вони вже були заборонені у Transport for London, оскільки їх не можна було скласти.