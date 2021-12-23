Управление общественного транспорта Лондона объявило о полном запрете частных электроскутеров и электрических одноколесных транспортных средств. Решение было принято после того, как в метро взорвалась батарея одного из таких электроскутеров.

Запрет касается любых электрических скутеров, велосипедов или одноколесных унициклов, даже если они сложены. Нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 1000 фунтов стерлингов (около 36 000 гривен). На станции метрополитена и остановки общественного транспорта запрещен вход с таким транспортом.

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Запрет действует на каждую услугу сети Transport for London, которая включает метро, все наземные виды транспорта, железную дорогу и трамваи. Доступ с частным электроскутером или электрическим велосипедом запрещен даже на территории автовокзалов, железнодорожных станций и станций метро, а не только в самих транспортных средствах общественного транспорта.

Ранее частные электрические скутеры в транспортной структуре Лондона разрешалось провозить как багаж, хотя их использование на дорогах общего пользования и тротуарах в Великобритании запрещено.

В начале этого года Лондон испытал несколько услуг по аренде электрических скутеров. Они уже были запрещены в Transport for London, поскольку их нельзя было сложить.