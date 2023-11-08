Основной поставщик микромобильности в Нью-Йорке компания Revel, предоставлявшая услуги по прокату электроскутеров, переходит на прокат электрических автомобилей.

Перед этим прокатная компания вышла из сферы услуг в Вашингтоне и Майами, частично оставаясь в Нью-Йорке и Сан-Франциско, постепенно уменьшая масштабы своих операций со скутерами. С пика более чем в 6000 электрических скутеров в США компания сейчас имеет менее 3000 скутеров, которые также полностью выведет из обращения.

Скутеры со скоростью 48 км/ч получили высокую оценку за их эффективную маневренность, что позволяло водителям объезжать зажатый городской трафик и двигаться с большей скоростью, чем электровелосипеды. Однако в последнее время они не давали желаемую прибыль.

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В настоящее время объявлено о прекращении работы скутеров Revel в Нью-Йорке и Калифорнии. Revel планирует удвоить услуги совместного использования поездок и зарядные станции для электромобилей, которые в последнее время составляют большую часть дохода компании.

Последний день проката состоится 18 ноября. Выведенные из эксплуатации байки отправят на перерабатывающие заводы в Нью-Йорк и другие города. Фото: afisha.life

Однако ниша пуста не будет. Оператор проката Citi Bike планирует увеличить парк педально-мускульных и педальных электровелосипедов. Его программа совместных велосипедов Нью-Йорка предусматривает удвоение количества, которое нынче составляет 10 000.

По сравнению с мускульными велосипедами жители Нью-Йорка благосклоннее относятся к электрическим великам Citi, поскольку они не требуют больших усилий. Они позволяют преодолеть расстояние с меньшей физической нагрузкой и добраться до места назначения, не вспотев.

Ожидается значительный спрос на электровелосипеды, которые существенно выиграют перед электрическими самокатами – в дороге не стоишь, а сидишь, что уменьшает нагрузку на позвоночник и ноги. Фото: images.ctfassets.net

Правда, Citi Bikes для безопасности на электрических велосипедах снизит скорость с 32 до 29 км/ч. Департамент транспорта мегаполиса также подтвердил, что они запустят кампанию обучения водителей безопасной работе с электровелосипедами, но ничего не сказал о дополнительных программах безопасности по автомобилям, которые вызывают гораздо более серьезные травмы, чем мускульно-педальные или электрические велосипеды.

В настоящее время программа Citi Bikes считается лучшим транспортным сервисом. Эксперты уже назвали электровелосипеды «транспортным феноменом»: в августе 2023 года система установила месячный рекорд с более чем четырьмя миллионами поездок, что на 63 процента больше, чем в том же месяце 2019 года.

Основными пользователями электрических велосипедов Citi Bikes остается молодежь. Фото: assets.vogue.com