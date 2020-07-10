Максимальна швидкість педальника обмежена позначкою 45 км/год.

“Civante призначений для райдерів нової ери, він втілює легендарну якість, комфорт та продуктивність двоколісників Yamaha та урізноманітнює нашу продуктову лінійку”, – говорить про Civante прес-реліз Yamaha.

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Велосипед оснащений двигуном Yamaha PWSeries SE, який забезпечує 70 Нм крутного моменту та підтримку при підйомі вгору. Система потрійних датчиків (датчик крутного моменту, швидкості та частоти обертання приводу) застосовує точну кількість крутного моменту та потужності саме тоді, коли цього потребує райдер.

Додаткова потужність від електромотора посилює зусилля на педалях, однак не дозволяє рухатись виключно за рахунок електроенергії. Це означає, що живлення відключається щоразу, коли вершник припиняє крутити педалі або коли досягається максимальна швидкість.

Літій-іонний акумулятор потужністю 500 Вт, встановлений на рамі, можна заряджати прямо на велосипеді або від’єднувати. При цьому 80-відсотковий заряд можна отримати за одну годину.

Фото: електровелосипед Yamaha Civante / Yamaha

Велосипед має 10-ступінчастий привід, подвійний ланцюг, гідравлічні дискові гальма та перемикачі Shimano STI. Рама виконана з алюмінію.

Базова модель Yamaha Civante у США оцінюється у 3399 доларів.

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