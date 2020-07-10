Максимальная скорость педальника ограничена отметкой 45 км/ч.

"Civante предназначен для райдеров новой эры, он воплощает легендарное качество, комфорт и производительность двухколесников Yamaha и разнообразит нашу продуктовую линейку", – говорит о Civante пресс-релиз Yamaha.

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Велосипед оснащен двигателем Yamaha PWSeries SE, который обеспечивает 70 Нм крутящего момента и поддержку при подъеме вверх. Система тройных датчиков (датчик крутящего момента, скорости и частоты вращения привода) применяет точное количество крутящего момента и мощности именно тогда, когда этого требует райдер.

Дополнительная мощность от электромотора увеличивает усилия на педалях, однако не позволяет двигаться исключительно за счет электроэнергии. Это означает, что питание отключается каждый раз, когда водитель прекращает крутить педали или когда достигается максимальная скорость.

Литий-ионный аккумулятор мощностью 500 Вт, установленный на раме, можно заряжать прямо на велосипеде или отсоединять. При этом 80-процентный заряд можно получить за один час.

Фото: электровелосипед Yamaha Civante / Yamaha

Велосипед имеет 10-ступенчатый привод, двойную цепь, гидравлические дисковые тормоза и переключатели Shimano STI. Рама выполнена из алюминия.

Базовая модель Yamaha Civante в США оценивается в 3 399 долларов.

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