Пока летающие реактивные поды из "Звездных войн" не станут реальностью, будущим чемпионам можно тренироваться на самокатах с максималкой в 100 км/час.

Новая гоночная серия называется "eSC" и стартует уже в этом году. Она основана профессиональными пилотами Формула 1 и Формула Е.

Смотрите также: Электрический велосипед Bosch собран из всего, что выпускает немецкая фирма

Инициаторами чемпионата eSC стали Лукас Ди Грасси и Александр Вурц. Специально для Electric Scooter Championship будут выпущены гоночные кик-скутеры, способные развивать скорость до 100 км/час. Причем каждый будет изготавливаться по индивидуальному заказу для каждого гонщика отдельно. Первый прототип обещают показать в этом году, а сам чемпионат должен стартовать в 2021-м.

В видеотизере гонщики соревнуются на улицах мегаполиса и проезжают тоннель с освещением в стиле фильма TRON, да и на самих пилотах и самокатах есть цветные световые элементы, что придает всему фантастический вид. Ожидаем увидеть это в реальной жизни.

Также интересно: Французский 367-сильный электробайк Voxan попытается взять рекорд скорости