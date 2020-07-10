Поки літаючі реактивні поди з "Зоряних воєн" не стануть реальністю, майбутнім чемпіонам можна тренуватись на самокатах з максималкою у 100 км/год.

Нова гоночна серія називається eSC і стартує вже цього року. Вона започаткована професійними пілотами Формула 1 та Формула Е.

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Ініціаторами чемпіонату eSC стали Лукас Ді Грассі та Александр Вюрц. Спеціально для Electric Scooter Championship будуть випущені гоночні кік-скутери, здатні розвивати швидкість до 100 км/год. Причому кожен буде виготовлятися за індивідуальним замовленням для кожного гонщика окремо. Перший прототип обіцяють показати цього року, а сам чемпіонат повинен стартувати у 2021-му.

У відео-тізері гонщики змагаються на вулицях мегаполіса та проїжджають тунель, з освітленням у стилі фільму TRON, та й самі пілоти і самокати мають кольорові світлові елементи, надаючи усьому фантастичного вигляду. Чекаємо побачити це в реальному житті.

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