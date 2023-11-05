Велосипед был и остается очень популярным средством передвижения во всем мире. Если раньше преобладали велопрогулки, то сейчас это еще и отличная альтернатива общественному и собственному транспорту в поездках на работу и обучение.

Исследования ведущих аналитических центров показали наибольшую популярность велосипедов в странах и регионах с равнинной местностью. Рейтинг возглавляют центральноевропейские страны. В первую очередь это Нидерланды, Дания, Германия и Бельгия и Скандинавия – Швеция, Норвегия и Финляндия.

В этих странах велика популяция велосипедов как в собственном владении, так и прокатных. Исследования Statista в 50+ странах показали, что наибольшая доля частных велосипедов у поляков – 81% из них сказали, что хотя бы в каждой семье он есть. Только 9% польских интернет-пользователей сказали, что они пользуются байкшерингом – прокатом.

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В зеленых пятнах на карте мира хорошо просматривается склонность регионов планеты к велосипедам и популяция байкшеринга. Фото: bicycle.com

Следует объяснить, что наличие велосипедов в семье и их количество на душу населения статистикой фиксируется по разным позициям, как и по количеству велосипедов в стране или стране производителей этого транспорта.

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На инфографике Авто24 за основу взято количество велосипедов на душу населения. В этой графической справке лидируют европейцы.





Считается, что исследование на душу населения является эффективным инструментом измерения использования велосипедов, хотя и эта методология не идеальна. Тот показатель не учитывает лиц, владеющих несколькими велосипедами или даже велосипедами, которыми они больше не пользуются, но те байки не сданы на металлолом.

Европа

На европейском континенте Нидерланды по количеству велосипедов на душу населения обошли всех: 16 500 000 велосипедов на 16 652 800 человек. Здесь велика вероятность того, что кто-то имеет несколько велосипедов.

А вот Копенгаген по праву можно считать не только столицей Дании, но и велосипедной столицей мира. Велосипед здесь доминанта городской логистики с самыми благоприятными условиями езды на велосипедах. В 2016 году это был первый город в мире, где количество велосипедистов превысило количество автомобилистов.

Время-пик в столице Дании: никто не лезет вперед, не обгоняет и не капризничает. Фото: uci.org

Ежедневно в Копенгагене в поездках на работу и обучение жители пригорода и столицы проезжают 1,2 миллиона километров. Это быстро, дешево, экологично. Всего же в Дании около 16% всех поездок на велосипеде имеют короткие маршруты, скажем, до 5 км у 24% велосипедистов.

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У голландцев в среднем приходится на человека ежедневно где-то в пределах 3 км пути. Там каждый год педалями накручуют пробег в 17,6 миллиарда километров, примерно 4,8 миллиарда поездок на велосипеде.

В Германии всего 9,1% жителей пользуются велосипедами ежедневно и только 17,1% несколько раз в неделю. Шведы проезжают на велосипеде около 5,3 км в день. В Англии эти показатели намного ниже – там не больше 20% людей ездят на велосипеде один раз в неделю.

Франция имеет почти 6000 километров велосипедных дорожек только в парижском регионе, примерно таких, как в столице. Фото: Clement Dorval/Ville de Paris

Ровно месяц назад (4 октября 2023 года) Еврокомиссия приняла Европейскую велосипедную декларацию, в которой велосипед признан одним из наиболее устойчивых, доступных и инклюзивных, недорогих и здоровых видов транспорта для европейского общества и экономики. Все идет к улучшению велосипедного движения в Европе, хотя он и так один из лучших в мире.

США

В начале осени Bloomberg Opinion опубликовал свое исследование и пришел к выводу, что езда на работу на педально-мускульном велосипеде не получает распространения в США. В Нью-Йорке и нескольких других крупных городах поездки на велосипеде менее популярны в стране, чем это было десять лет назад.

Аналитики считают, что возросло количество удаленных рабочих мест и люди вместо велосипеда для поездки в офис используют комфорт домашнего угла с компьютером. Это первое.

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Во-вторых, педально-мускульный велосипед очень активно начали вытеснять электрические велосипеды. С таким транспортом по дороге в офис не вспотеешь и доедешь быстрее, чем собственным автомобилем в постоянных пробках, а также комфортнее давки в общественном транспорте.

Американцы подсчитали: электровелосипед выбрасывает 4,9 г CO 2 на человеко-милю, учитывая углеродные расходы производимой в регионе электроэнергии, тогда как автомобиль выдает в окружающую среду 274 г CO 2 на человеко-милю. Фото: magicyclebike.oss-us-east-1

Есть и третий фактор. Педальный электровелосипед лучше педального ровера в условиях сложного рельефа – тянет вверх без всяких потуг. Этот фактор определяющий не только для людей постарше, но и для молодежи.

Американский рынок электровелосипедов в 2021 году оценивался в $27,22 млрд, прогноз к 2027 году указывает, что рыночная стоимость вырастет до $54,48 млрд, а к 2030 году – до $118,6 млрд. Здесь сразу уточним: в прошлом году средняя цена проданного в США электровелосипеда составила $1825.

Годовые продажи электрических велосипедов выросли на 240% между 2019 и 2021 годами и уходят вверх. Это в четыре раза превышает скорость роста продаж традиционных мускульно-педальных велосипедов. Наиболее распространены электровелики, конечно же, китайские.

На дороге средняя скорость электровелосипеда (13,3 км/ч) выше, чем у обычного велосипеда (10,4 км/ч). И едешь без устали. Фото: polisnetwork. com

Кстати, три года назад продажи электрических велосипедов в США превышали продажи электромобилей в соотношении примерно 2:1.

Китай

Поднебесная остается крупнейшим производителем велосипедов в мире, удерживая нашу в почти 60% велосипедного рынка, хотя в самой стране уровень езды на велосипедах сравнительно низкий. Многие из этих транспортных средств экспортируются, в том числе в США.

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До 1990-х велосипед здесь являлся мерилом финансового достатка. Это дало огромный толчок развитию велоиндустрии и промышленности в целом. Рекорд установлен в 1986 году, когда Китай изготовил 33 миллиона велосипедов, выдавая на-гора более одного велосипеда в секунду в течение 11 месяцев.

Еще в начале 1980-х велосипед в Китае был признаком состоятельности, для мужчины обязательным условием брака было владение велосипедом. Фото: flatbike.com

В 1995 году китайское правительство решило, что велосипеды менее важны, чем развитие автомобильной промышленности страны, и следует поддержать автопроизводство. Новым показателем финансового положения стало владение автомобилем, а не велосипедом. Богатый портовый Далянь даже с гордостью объявил себя "городом без велосипедов".

На фото вверху и внизу не только брошенные обычные мускольно-педальные, но и электрические байки первого поколения, которые уже сегодня считаются устаревшими. Фото: latbike.com

Сейчас там уже пришли в себя, поняв ошибку, постепенно возвращаются к велосипедам, но уже аккумуляторным. Под них развивается инфраструктура, в т.ч. велодорожки, зарядные станции и байкшеринг – прокатные станции. В мегаполисах же растут горы выброшенных десятков миллионов велосипедов.

Украина

Поднять велосипедную культуру и сделать велосипеды экологической и здоровой альтернативой автомобилю в нашем государстве взялись разве что декларативно. Во-первых, действующие ПДД в отношении велосипедистов давно стоит посмотреть. Во-вторых, наличие в городах велосипедных "стометровок" на отдельных участках улиц ситуацию не исправят.

Есть и третий фактор: некоторыми столичными велодорожками пользоваться неудобно и опасно. Ассоциация велосипедистов Киева летом подняла справедливый шум по обустроенной велодорожке по ул.Спасской на Подоле. Ее вопреки ПДД проложили посреди тротуара (в Украине езда на велосипедах по тротурам запрещена). И вела та дорожка в никуда, вернее – прямиком в лестницу.

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По сути, Украина пока только на начальном этапе становления велокультуры и развития велосипедной инфраструктуры. Здесь следует выделить стремление Киевской и Львовской велосипедных ассоциаций в попытке поднять велокультуру до современных стандартов и взбудоражить местных чиновников к работе именно в этом направлении. Последнее очень важно, поскольку в основном проектировщики при разработке велосипедных маршрутов действуют по своему усмотрению, не вникая ни в ПДД, ни консультируясь со специалистами.

Следует отдать должное ОО «Ассоциация велосипедистов Киева». Эта организация еще до войны начала национальную кампанию "Велосипедом в школу", в которую интегрировали обучение по безопасности движения на велосипеде в украинское школьное образование. В прошлом году новые темы о безопасности движения на велосипеде и правилах дорожного движения для велосипедистов вошли в учебную программу «Основы здоровья» для 6-9 классов заведений общего среднего образования в Украине.

Пятнадцать школ Украины стали победителями конкурса "Велосипедом в школу" и получили гранты на обустройство крытых парковочных мест, инструментария и всяческих велосипедных аксессуаров. Фото: u-cycle.org.ua и школ-победителей

В ряде украинских городов начали вытеснять велосипедистов с тротуаров, поскольку это запрещено ПДД. Согласно ч. 2 ст. 127 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами) такого велобайкера могут оштрафовать на 340 гривен.

Кроме того, езда по проезжей части уличной сети, не обустроенной веледоржикой, несет велосипедистскую угрозу. Учитывая рост тех, кто на работу и обучение уже ездит на велосипеде, общинам при массовости обустройства тротуаров новой плиткой следует вносить в проекты изменения и делать велодорожки между пешеходной зоной и дорогой. Правда, подобного примера "тротуарной активности" мэров по обе стороны Днепра редакция Авто24 не нашла.