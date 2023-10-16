Депутат опубликовал фотографию с велосипедом Giant Propel. Такие байки стоят от $3600 до $13500.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в воскресенье 15 октября опубликовал в своем телеграмм-канале фотографию с дорогим спортивным велосипедом.

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«Закрыл сезон вело тренировок на улице. Как раз ровно марафонская дистанция вышла», – написал народный избранник.

Специалисты по продаже спортивного снаряжения не могут точно определить стоимость изображенного на фото велосипеда, поскольку его не видно полностью и трудно определить комплектацию. Но приблизительная оценка – около $5 000.

Велосипеды Giant Propel стоят от 131 600 грн ($3 600) до 492 000 грн ($13 500). Веломаны отмечают, что у изображенного на фото велосипеда можно увидеть сварные швы на раме, что свидетельствует о том, что рама не карбоновая. То есть это не самый дорогой экземпляр.

Относительно оборудования, установленного на руле, веловеды отмечают, что такие устройства используются профессиональными спортсменами. Велокомпьютеры фирмы Garmin стоят от 5 до 30 тысяч гривен.