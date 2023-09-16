За нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами предусмотрена административная ответственность. Суммы штрафов колеблются от 255 до 850 грн.

Ответственность за нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами регламентирует статья 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Для пешеходов за нарушение правил дорожного движения (неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах, невыполнение других правил дорожного движения) предусмотрен штраф в размере 255 грн.

Нарушение правил дорожного движения велосипедистами (лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) влечет наложение штрафа в размере 340 грн.

Нарушения ПДД, совершенные велосипедистами или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, наказываются штрафом в размере 680 грн.

Если нарушение ПДД привело к созданию аварийной обстановки, сумма штрафа будет составлять 850 грн. или общественные работы сроком от двадцати до сорока часов.