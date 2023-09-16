За порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами передбачена адміністративна відповідальність. Суми штрафів коливаються від 255 до 850 грн.

Відповідальність за порушення ПДР пішоходами та велосипедистами регламентує стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Для пішоходів за порушення правил дорожнього руху (непокора сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях, невиконання інших правил дорожнього руху) передбачено штраф у розмірі 255 грн.

Порушення правил дорожнього руху велосипедистами (особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 грн.

Порушення ПДР, вчинені велосипедистами або пішоходами, які перебувають у стані сп'яніння, караються штрафом у розмірі 680 грн.

Якщо порушення ПДР призвело до створення аварійної обстановки, сума штрафу складатиме 850 грн. або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.