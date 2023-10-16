Депутат опублікував фотографію з велосипедом Giant Propel. Такі байки коштують від $3 600 до $13 500.

Народний депутат України Ярослав Железняк в неділю 15 жовтня опублікував у своєму телеграм-каналі фотографію з дорогим спортивним велосипедом.

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«Закрив сезон велотренувань на вулиці. Як раз рівно марафонська дистанція вийшла», - написав народний обранець.

Спеціалісти з продажу спортивного спорядження не змогли точно визначити вартість зображеного на фото велосипеда, оскільки його не видно повністю, тому проблематично визначити точну комплектацію. Однак приблизна оцінка – близько $5 000.

Велосипеди Giant Propel коштують від 131 600 грн ($3 600) до 492 000 грн ($13 500). Фахівці зазначають, що у зображеного на фото велосипеда помітні зварні шви на рамі, що свідчить про те, що рама не карбонова. Тобто це не найдорожчий екземпляр.

Стосовно обладнання, встановленого на кермі, то велознавці зазначають, що такі пристрої використовуються професійними спортсменами. Велокомп'ютери фірми Garmin коштують від 5 до 30 тисяч гривень.