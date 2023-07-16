Если кто-то считает, что эпоха изобретений велосипеда давно прошла, то это совсем не так: есть чудаки, которые мудрствуют не только с велосипедами, но и придумывают колеса.

Незаурядный интерес вызывают альтернативные пути и современные видения в развитии велосипедов. Мы уже писали о треугольных, квадратных колесах на раме с педально-цепным приводом инженера Сергея Гордеева под ником The Q. Недавно он снова удивил мир очередным изобретением и выложил об этом видеосюжет на своей странице в YouTube.

Через две недели ролик о гусеничной движущей базе в виде пенала в угловом наклоне набрал 13 миллионов просмотров. Считай, по почти миллиону ежедневно. Таких пересмотров не имеют даже звезды Голливуда и президенты самых влиятельных государств.

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Изобретение, усовершенствование или интернет-абсурд?

В нынешнем проекте инженер снова бросает вызов классической концепции велосипедной ходовой, заменив проверенные временем круглые колеса со спицами конструкциями пенальной формы с натянутыми снаружи гусеничными лентами.

Удивительная монтажная форма интригует, поскольку вся плоскость движителя практически не касается поверхности дороги, за исключением торца пенальной коробки, поверх которой тянется гусеничная лента.

Кстати, гусеничные сегменты автор вырезал из обычной мотоциклетной высокопротекторной шины. Корпус пенальной коробки, а их здесь две, нарезал из оцинкованного стального профиля, а разноразмерные втулки – из толстоинных металлических трубок.

Что касается звездочек, а их на каждую ходовую спереди и сзади идет по четыре штуки, то здесь ничего не стал придумывать – взял классические односкоростные звездочки для цепного привода, стоящие на стандартных втулках задних колес.

Оба пенала с гусеницами автор расположил под нетрадиционными углами. Вращающийся момент от большой педальной звезды сначала цепью передается на промежуточную звездообразную шестерню, а уже от нее через вал на еще одну промежуточную звезду, и уже оттуда цепью на звезду ходовой втулки.

Здесь нет набора шестерен с классической тросовой тягой для переключения скоростей – одна скорость с тихим, но очень шумным звуковым сопровождением.

Как его не называй, но оно едет

Некоторые склоняются к мнению, что здесь предложена концепция ходовой для передвижения байком по бездорожью, скользкой грунтовой дороге и т.д. Эксперты редакции Авто24 после внимательного просмотра видеосюжета пришли к выводу, что с таким углом наклона гусеничного блока относительно поверхности дороги о вездеходных возможностях можно забыть. Как и о скоростных параметрах.

Ведь там практически нет сцепления с дорогой – очень маленькое пятно прилегания передней и задней ходовой к поверхности.

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Велосипед с такой ходовой едва ползет твердым асфальтовым покрытием, не говоря уже о передвижении по песку, траве или камням, где он просто зароется в землю и не поедет.

Здесь уж лучше идти пешком, чем ехать – упреете и никуда не доберетесь с тем намеком на вездеход.

Один из комментирующих под ником @boblaat5315 не удержался и написал: "Наконец-то кто-то создал способ передвижения, такой же быстрый, как и пешее передвижение, но с приложением в 10 раз больших усилий". Его поддержали почти 10 тысяч зрителей сюжета, 300 из которых написали комментарии именно об этом.

Но суть ролика не только в результате практического использования. Интерес зрителей вызывают кадры, где автор показывает процесс работы – от рабочих чертежей до готового изделия. Это что-то вроде видеоурока «Сделай сам». Впечатляет мастерство владения автора ролика этим инструментарием.

В публикации использованы видео и скриншоты с видео, а также фотографии новатора велосипедных трансмиссий The Q