Для этого велосипедист использовал программу треккинга путешествия.

Британец Том Хашеми проехал 220 км на велосипеде по специальному маршруту по улицам Лондона, чтобы на трекинговом следе "нарисовать" карту Украины. Для этого он потратил 8 часов и 40 мин, похвастался Хашеми в Twitter.

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Том сначала хотел нарисовать на своем велосипеде герб Украины - Тризуб. Для этого он проконсультировался с художником Ленни Моганом, чтобы сделать эскиз. Но лондонские улицы оказались плохо пригодными для "рисования" прямых линий. Потому Хашеми изменил идею в пользу контуров Украины на карте.

Велосипедист рассказывает, что сначала "рисовал" контуры Украины по памяти, а затем ориентировался по изображению реальной карты - чтобы линии получались как можно более похожими. Для этого он делал скриншот своего маршрута и наложил на карту.

Том похвастался своим велосипедом – он у него желто-голубой

Весной этого года Британец Том Хашеми совершил велосипедное путешествие из Лондона во Львов и обратно – проехал 2 тысячи км. Все для помощи Украине.