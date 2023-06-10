Для цього велосипедист використав програму трекінгу подорожі.

Британець Том Хашемі проїхав 220 км на велосипеді за спеціальним маршрутом вулицями Лондона, щоб на трекінговому сліду “намалювати” мапу України. Для цього він витратив 8 год і 40 хв, похвалився Хашемі у Twitter.

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Том спочатку хотів “намалювати” на своєму велосипеді герб України – Тризуб. Для цього він проконсультувався з художником Ленні Моганом, щоб зробити ескіз. Але лондонські вулиці виявилися погано придатними для “малювання” прямих ліній. Тому Хашемі змінив ідею на користь контурів України на мапі.

Велосипедист розповідає, що спочатку “малював” контури України по пам’яті, а потім орієнтувався за зображенням реальної мапи – аби лінії виходили якомога більш схожими. Для цього він робив скріншот свого маршруту і наклав на мапу.

Чоловік похвалився своїм велосипедом – він у нього жовто-блакитний

Навесні цього року Британець Том Хашемі здійснив велосипедну подорож з Лондона до Львова і назад – проїхав 2 тисячі км. Усе заради допомоги Україні.