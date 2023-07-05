Его могут использовать семьи или мелкий бизнес, причем для их удобства управлять некоторыми функциями можно через программу.

Фирма Peugeot Cycles, отсчитывающая свою историю с 1882 года, скоро прибавит к линейке электровелосипедов три новых категории. Все они разработаны в партнерстве со стартапом Beweel и предназначены как частным, так и корпоративным клиентам.

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Кроме городского Digital e-Bike, французы создали его удлиненную версию Digital e-Longtail с большим багажником, где поместятся двое детей или сумка с продуктами, а также грузопассажирский Digital e-Front Load.

Велосипед с огромным ящиком подойдет семьям, мелкому бизнесу или логистическим компаниям, ищущим современные решения проблемы «последней мили». Единственным ограничением станет разве отсутствие инфраструктуры, но в странах, где представлена Peugeot Cycles, она уже есть.

Велосипедами можно будет управлять со смартфона. Фирменная программа защитит от угона, проложит маршрут и покажет месторасположение байка, а также на основе собранных данных отрегулирует уровень помощи электропривода.

Публичная премьера новых велосипедов Peugeot состоится на велоярмарке PRO-DAYS в Париже. В продажу они поступят в конце этого начала следующего года. Цен пока нет.