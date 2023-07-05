Його можуть використовувати сім'ї або дрібний бізнес, причому для їх зручності керувати деякими функціями можна буде через програму.

Фірма Peugeot Cycles, що відраховує свою історію з 1882 року, скоро додасть до лінійки електровелосипедів три нових категорії. Всі вони розроблені у партнерстві зі стартапом Beweel та призначені як для приватних, так і для корпоративних клієнтів.

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Крім міського Digital e-Bike, французи створили його подовжену версію Digital e-Longtail з великим багажником, де помістяться двоє дітей або сумка з продуктами, а також вантажопасажирський Digital e-Front Load.

Велосипед з величезним ящиком підійде сім'ям, дрібному бізнесу або логістичним компаніям, які шукають сучасні рішення проблеми «останньої милі». Єдиним обмеженням стане хіба відсутність інфраструктури, але в країнах, де представлена Peugeot Cycles, вона вже є.

Велосипедами можна буде керувати зі смартфона. Фірмова програма захистить від крадіжки, прокладе маршрут і покаже місце розташування байка, а також на основі зібраних даних відрегулює рівень допомоги електроприводу.

Публічна прем'єра нових велосипедів Peugeot відбудеться на велоярмарку PRO-DAYS у Парижі. У продаж вони надійдуть наприкінці цього початку наступного року. Цін поки що немає.