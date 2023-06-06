Новий інтер'єр Peugeot Panoramic I-Cockpit дебютує на новому Peugeot 308 і замінить попередню концепцію салону iCocpit.

Новий купе-подібний кросовер Peugeot 3008, який надійде у продаж з вересня 2023 року, стане першою моделлю Бренду, яка отримає салон Peugeot Panoramic I-Cockpit.

Концепція салону Peugeot I-Cockpit у різних варіаціях існує вже понад 10 років – за цей час було реалізовано понад 10 мільйонів автомобілів з таким інтер’єром. Peugeot I-Cockpit мала найсучасніші технології свого часу: цифрову панель приладів, діджитал підключення, голосові команди, 3D-ефекти, перемикачі i-Toggles з можливістю налаштування тощо.

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Інноваційний салон Peugeot Panoramic I-Cockpit для майбутньої моделі 3008 складається з трьох ключових елементів: вигнутого панорамного 21-дюймового HD-дисплею, нового компактного керма та блоку перемикачів i-Toggles.

Всі ключові ідеї змін та трансформацій французи описують трьома словами:

ALLURE: захоплюючий і витончений ефект в салоні автомобіля завдяки панорамному 21-дюймовому дисплею, що наче піднесений та літає над панеллю приладів

EXCELLENCE: безкомпромісно якісне поєднання матеріалів і ретельності оздоблення, сучасні послуги в режимі онлайн

EMOTION: салон створювався так, щоб дарувати насолоду від інтуїтивно-зрозумілого керування, дарувати відчуття безпеки всередині автомобіля, дарувати комфортний внутрішній простір.



Команда Peugeot вирішила об’єднати два з трьох основних елементів i-Cockpit®: цифрову панель приладів та великий центральний сенсорний дисплей. Тепер вони вбудовані у вигнутий панорамний екран, що складається з єдиної 21-дюймової панелі HD-формату, яка простягається від лівого краю передньої панелі салону до центральної консолі. Новий 21-дюймовий дисплей встановлений за допомогою задньої ніжки, яка непомітна з салону – завдяки цьому складається враження левітації: панорамний дисплей наче піднесений та злітає над основною передньою панеллю салону. Цей ефект додатково підкреслює спеціальне світлодіодне декоративне підсвічування навколо екрану.

Новітній 21-дюймовий панорамний екран розроблений для оптимальної ергономіки: він дещо вигнутий до водія, водночас він залишається ідеально доступним для пасажира. Цей цифровий екран виняткового розміру та якості поєднує дві ключові функції концепції салону:

ліва частина панорамного екрана виступає у якості панелі приладів та відображає всю інформацію, пов’язану з керуванням: швидкість руху, індикатор потужності, системи допомоги при водінні, потоки енергії тощо;

права частина панорамного екрана виступає у якості сенсорного дисплею, що однаково доступний як для водія, так і для пасажира; його можна використовувати для керування системою вентиляції та клімат-контролем, навігацією, мультимедійним контентом, підключенням смартфону тощо.

Компактне кермо завжди було основним елементом салону Peugeot i-Cockpit® – й тепер цей орган керування був значно перероблений, щоб запропонувати ще більше комфорту під час руху. Звісно, кермо зберегло свою форму та компактний розмір, проте віднині отримало більш сучасний дизайн: оновлена центральна подушка стала меншою та “ізольованою” від спиць керма, створюючи ефект левітації, схожий на панорамний екран салону.

Сенсорні елементи керування, розташовані на новому кермі, мають “тактильний відгук-клік” для оптимальної ергономіки використання: вони автоматично розпізнають пальці водія, але активуються лише під час натискання, щоб уникнути будь-яких неправильних рухів.

Додаткову привабливість та технологічний характер салону створює контурне освітлення, що проходить по всій ширині панелі приладів та на панелях дверцят. Для нього можна обрати бажаний колір з восьми запропонованих, що гарно віддзеркалюються у шліфованих панелях зі справжнього алюмінію.

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Нарешті, різноманітні тканини з приємною текстурою чудово поєднуються з алюмінієвим оздобленням, створюючи загалом відчуття високоякісного технологічного салону інноваційного транспортного засобу майбутнього.