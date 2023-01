Peugeot хоче, щоб усі його майбутні електромобілі мали дуже довгий життєвий цикл від 20 до 25 років у порівнянні з поточним 15-річним циклом в автомобільній промисловості.

Peugeot оголосив про свою коротко- та середньострокову стратегію з новими електричними та гібридними автомобілями з наміром стати на 100% електричними брендом до 2025 року. Левовий бренд також переглядає свою діяльність і пропонує новий досвід володіння завдяки дуже довгому життєвому циклу своїх автомобілів.

Нова стратегія Peugeot E-Lion нагадує нам момент Toyota у грудні 2021 року. Peugeot не має надто багато електромобілів в асортименті, але те, що вона пропонує, ймовірно, змінить автомобільну промисловість. Як і Toyota, Stellantis не є чемпіоном з електрифікації, хоча це почало змінюватися з електромобілями Jeep і майбутнім Ram 1500 EV. Ім’я Peugeot не дуже відоме у Північній Америці, але нова стратегія передбачає просування на цьому ринку.

Нова стратегія під назвою «Проект E-Lion» передбачає випуск п’яти нових електромобілів. Нові електромобілі — E-308, E-308 SW (рекламований як перший європейський електричний універсал), E-408, E-3008 і E-5008. Peugeot вже пропонує електричний міський автомобіль E-208, тому весь його модельний ряд, зверху вниз, спочатку матиме електромобіль.

Першими будуть представлені E-308 і E-308 SW, оснащені абсолютно новим електричним приводом, що розвиває 115 кВт (154 кінські сили). Peugeot обіцяє запас ходу 400-км, що звучить не надто вражаюче, враховуючи, наскільки оптимістичним є цикл WLTP. Компактний дует запропонує найкращу в сегменті ефективність із середнім споживанням енергії 12,7 кВт -год на 100 км.

Peugeot E-3008 буде представлений у другій половині 2023 року з трьома електричними силовими агрегатами, включаючи конфігурацію з двома двигунами. E-3008 буде протистояти Tesla Model Y і Ford Mustang Mach-E в Європі, і Peugeot стверджує, що він має все необхідне, щоб взяти лідерство. E-3008 стане першим автомобілем, випущеним на новій сучасній платформі STLA Medium. Запас ходу становитиме 700 км за циклом WLTP.

Peugeot також оголосив про перегляд лінійки двигунів внутрішнього згоряння. Усі вони будуть електрифіковані за допомогою 48-вольтової м’якої гібридної системи, яка інтегрує електродвигун потужністю 21 кВт у коробку передач з подвійним зчепленням. Peugeot стверджує, що ця установка може збільшити крутний момент на низьких обертах і знизити споживання палива на 15%.

Peugeot також хоче модернізувати та переробити ключові деталі, що зношуються, щоб автомобіль легко було зробити як новим щоразу, коли він переходить до іншого власника. «Уявіть, що більше не буде вживаних автомобілів. Натомість свіжий та персоналізований автомобіль, який ви можете будь-коли оновити чи вдосконалити залежно від ваших потреб», - сказав Маттіас Хоссанн, директор з дизайну Peugeot. «Завжди актуальний продукт, який зберігає свою цінність протягом усього терміну служби».

Окрім нових автомобілів, нового дизайну та нової філософії володіння, Peugeot також пропонує новий досвід купівлі. Бренд запровадить розрахунок із щомісячними платежами від 150 євро. Доступний план називається Peugeot Pay As You Go і включатиме лише базові версії. З іншого боку, Peugeot Your Way — це всеохоплюючий план із покриттям усіх витрат на обслуговування та утримання. З будь-яким із них клієнти зможуть оновити свої автомобілі або повернути їх, коли забажають.