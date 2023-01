Peugeot хочет, чтобы все его будущие электромобили имели очень длинный жизненный цикл - от 20 до 25 лет по сравнению с текущим 15-летним циклом в автомобильной промышленности.

Peugeot объявил о своей кратко- и среднесрочной стратегии с новыми электрическими и гибридными автомобилями с намерением стать на 100% электрическим брендом к 2025 году. Львиный бренд также пересматривает свою деятельность и предлагает новый опыт владения благодаря очень долгому жизненному циклу своих автомобилей.

Новая стратегия Peugeot E-Lion напоминает Toyota в декабре 2021 года. Peugeot не имеет слишком много электромобилей в ассортименте, но то, что она предлагает, вероятно, изменит автомобильную промышленность. Как и Toyota, Stellantis не является чемпионом по электрификации, хотя это стало меняться с электромобилями Jeep и будущим Ram 1500 EV. Имя Peugeot не очень известно в Северной Америке, но новая стратегия предполагает продвижение на этом рынке.

Новая стратегия под названием Проект E-Lion предусматривает выпуск пяти новых электромобилей. Новые электромобили – E-308, E-308 SW (рекламированный как первый европейский электрический универсал), E-408, E-3008 и E-5008. Peugeot уже предлагает электрический городской автомобиль E-208, поэтому весь его модельный ряд сверху вниз сначала будет иметь электромобиль.

Первыми будут представлены E-308 и E-308 SW, оснащенные совершенно новым электрическим приводом, развивающим 115 кВт (154 лошадиные силы). Peugeot обещает запас хода 400-км, что звучит не слишком впечатляюще, учитывая, насколько оптимистичен цикл WLTP. Компактный дуэт предложит лучшую в сегменте эффективность со средним потреблением энергии 12,7 кВт-ч на 100 км.

Peugeot E-3008 будет представлен во второй половине 2023 г. с тремя электрическими силовыми агрегатами, включая конфигурацию с двумя двигателями. E-3008 будет противостоять Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E в Европе, и Peugeot утверждает, что у него есть все необходимое, чтобы взять лидерство. E-3008 станет первым автомобилем, выпущенным на новой современной платформе STLA Medium. Запас хода составит 700 км по циклу WLTP.

Peugeot также объявил о пересмотре линейки двигателей внутреннего сгорания. Все они будут электрифицированы с помощью 48-вольтовой мягкой гибридной системы, которая интегрирует электродвигатель мощностью 21 кВт в коробку с двойным сцеплением. Peugeot утверждает, что эта установка может увеличить крутящий момент на низких оборотах и снизить потребление топлива на 15%.

Peugeot также хочет модернизировать и переделать изнашиваемые ключевые детали, чтобы автомобиль легко было сделать как новым всякий раз, когда он переходит к другому владельцу. «Представьте, что больше не будет подержанных автомобилей. Зато свежий и персонализированный автомобиль, который вы можете когда-либо обновить или усовершенствовать в зависимости от ваших потребностей», - сказал Маттиас Хоссанн, директор по дизайну Peugeot. «Всегда актуальный продукт, сохраняющий свою ценность на протяжении всего срока службы».

Помимо новых автомобилей, нового дизайна и новой философии владения, Peugeot также предлагает новый опыт покупки. Бренд введет расчет с ежемесячными платежами от 150 евро. Доступный план называется Peugeot Pay As You Go и будет включать только базовые версии. С другой стороны, Peugeot Your Way – это комплексный план с покрытием всех расходов на обслуживание и содержание. С любым из них клиенты смогут обновить свои автомобили или вернуть их по желанию.