Peugeot Inception Concept має постійний повний привід, розгін до сотні за 3 секунди, зарядку акумулятора на 150 км за 5 хвилин.

Peugeot Inception Concept стане головним дороговказом дизайнерам французької марки починаючи з 2025 року.

Лінда Джексон, генеральний директор Peugeot, заявила, що “Електрифікація автомобілів для Peugeot є пріоритетним завданням, тому уже в 2023 році 100% автомобілів у лінійці будуть електрифіковані, а протягом наступних двох років буде випущено п’ять нових 100% електричних моделей”.

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Peugeot Inception Concept розроблено на одній із чотирьох майбутніх платформ Stellantis Group “BEV-by-design”. Спеціально створені для електрифікації, вони пропонують значні відмінності в архітектурі, яку дизайнери використали, щоб повністю змінити салон автомобіля. Вони створили нову посадку за кермом і новий досвід для пасажирів.

Peugeot Inception Concept базується на великій платформі STLA, що має низький профіль (1,34 м) та довжину 5 м.

Нові нативні електричні платформи “BEV-by-design” також представлять технологічні модулі на базі штучного інтелекту: STLA Brain, STLA SmartCockpit і STLA Autodrive.

100% електричний Peugeot Inception Concept оснащений новою електричною установкою. Батарея ємністю 100 кВт-год дозволяє проїхати 800 км на одному повному заряді, тобто відстань від Парижа до Марселя або від Брюсселя до Берліна. Його споживання – 12,5 кВт/год на 100 км. Акумулятор заряджається по 30 км запасу ходу за одну хвилину або 150 км за п’ять хвилин.

Концепт-кар оснащений 2 компактними електродвигунами спереду та ззаду, що робить його повнопривідним автомобілем. Сукупна потужність наближається до 680 к.с. (500 кВт). Розгін від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.

Передня частина складається з суцільного скла, яке надруковане за спеціальною цифровою технологією INKJET, та приховує за собою 4 оптичні модулі.

Задня частина також тепер має новий світловий підпис, який має високотехнологічну обробку та виконаний в стилі розрізу трьох кігтів лева. Здавалося б, ці кігті нескінченно проникають в автомобіль, що вдалося досягнути завдяки двом шарам скла. Корма Peugeot Inception Concept підкреслює витончену скульптуру крил, пронизану простою лінією, яка розповсюджується витонченими лініями кузова. Ця лінія має практичне значення - двері містять “технічну смугу”, яка проходить через них і є екраном, який може демонструвати різні повідомлення на зовнішній частині автомобіля. Таким чином, коли водій наближається, він може отримати важливу інформацію щодо стану автомобіля та заряду акумулятора.

Одним із ключових елементів в конструкції вражаючого Peugeot Inception Concept є розумне скління автомобіля. Площа скляної поверхні автомобіля становить 7,25 м2, а всі вікна мають багатохромне покриття. Поверхня скла була оброблена оксидами металів, що дозволило зберегти виняткові теплові якості – вперше така технологія була використана NASA для шоломів астронавтів. Це скло NARIMA® переливається відтінками жовтого та блакитного кольорів, що робить зовнішній вигляд автомобіля повноцінним.

Доповнюють новітній дизайн колеса «AERORIM», які поєднують аеродинаміку та естетику. Вони розроблені за принципом осьової симетрії. Ковані вставки сприяють аеродинамічним зусиллям, а алюмінієві вставки з мікроперфораціями підкреслюють виключний дизайн. Центральним елементом в дизайні є емблема Лева, яка залишається нерухомою під час обертання колеса. Всередині колеса гальмівний супорт також покритий дзеркальним склом.

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Уже зараз можна зустріти понад 9 мільйонів автомобілів з прогресивним i-Cockpit® на наших дорогах. Ця нова архітектура кабіни з її ергономічними інноваціями була відкрита десять років тому. Сьогодні Peugeot Inception Concept оновлює його, переосмислюючи ергономіку та технології. Дизайнери пішли на абсолютно нову архітектуру, прибравши класичне кермо та звичні елементи управління. Натомість концепт пропонує новітній спосіб управління автомобілем Hypersquare, що брав своє у відеоіграх, і тепер переносить концепцію i-Cockpit у найближче майбутнє.

Hypersquare є ключовим елементом оновленого i-Cockpit® – його ергономіка забезпечує більш «природну» систему керування, ніж класичне кермо. Це більше, ніж просто змінене кермо: він складається з екрану та чотирьох сенсорних елементів в кожному куті, якими ви керуєте великим пальцем. Центром Hypersquare є екран планшетного типу, на якому відображається інформація керування автомобілем. Не відриваючи руки від керма, водій тільки великими пальцями здатен налаштувати різні функції: кондиціонер, гучність радіо, ADAS тощо.

Важливим елементом оновленого i-Cockpit® є HALO CLUSTER – інформаційно-розважальна система. Вона має круглий екран та може відображати інформацію на 360 градусів. Таким чином навіть може спілкуватися з вами, коли ви перебуваєте поза автомобілем.

Peugeot Inception Concept пропонує нове бачення інтер’єру автомобіля для подорожей та створює нові, більш комфортні та місткі сидіння відповідно до нової архітектури «BEV-by-design». Для водія та переднього пасажира відкривається вид на дорогу. З другого ряду відкривається кращий огляд зовнішнього світу завдяки великій площі засклення і новим пропорціям сидінь.

Кожен матеріал у салоні має відповідну обробку, щоб переломлювати промені світла. Це означає, що колір салону змінюється відповідно до середовища, в якому він їздить, і змінюється відповідно до освітлення. На борту більше простору, комфорту та емоцій.

Для більшого комфорту та задоволення від поїздки, дизайнери запропонували сидіння з ефектом занурення в салон – зі спеціальною посадкою Comfort Fit, які можна підлаштувати під форму кожного пасажира. А для більш гострого відчуття Peugeot Inception Concept оснащений системою HiFi преміум-класу від французького бренду FOCAL.