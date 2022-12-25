Особливості нової моделі.

Новий Peugeot 408 побудований на основі нової генерації платформи EMP2 (Efficient Modular Platform 2), яка дозволяє створювати автомобілі з різними типами силових установок в межах однієї моделі. Новинка має колісну базу 2,787 м, що забезпечує комфортний простір для задніх пасажирів. Загальна довжина машини становить 4,69 м, а ширина – 1,859 м зі складеними дзеркалами.

Ціна в Україні буде оголошена пізніше.

До речі характеристики нового Peugeot 408

Об'єм багажного відсіку в стандартному варіанті становить 536 літрів. При складанні заднього дивана об'єм багажного відсіку збільшується до максимального значення в 1 611 літри.

В Україну новинка приїде з бензиновим двигуном 1,6 л PureTech, який має потужність в 215 кінських сил з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач Aisin. Завдяки цьому силовому агрегату авто прискорюється від 0 до 100 всього за 7,9 секунди, а максимальна швидкість сягає 220 км/год. При цьому витрата палива становить всього 7 л в змішаному циклі їзди.

У салоні Peugeot 408 встановлені системи допомоги водієві останнього покоління, які отримують інформацію, зібрану 6 камерами та 9 радарами. Опційний пакет Drive Assist включає в себе адаптивний круїз-контроль та систему утримання в смузі руху.

Інше обладнання:

радари далекого радіусу дії (75 метрів) для системи контролю «сліпих зон» дзеркал заднього виду;

система попередження втоми водія, яка виявляє порушення пильності під час тривалої їзди та на швидкості понад 65 км/год, аналізуючи мікрорухи керма.

система нічного бачення Night Vision, яка виявляє тварин та пішоходів перед транспортним засобом вночі або в умовах поганої видимості;

попередження про перехресний трафіку ззаду;

система допомоги при паркуванні з 360-градусним «круговим» оглядом і чотирма камерами (спереду, ззаду, справа, зліва);

підігрів лобового скла по всій площі та підігрів рульового колеса.

Салон i-Cockpit® в Новому Peugeot 408 виконаний за принципом «центрального місця для водія-пілота»: все побудовано навколо екрану, який задає оптимальну ергономіку посадки водія.

Світлодіодна «атмосферна» підсвічування (8 кольорів на вибір) висвітлює центральну консоль і дверні панелі. Останні, в свою чергу, мають покриття з тканини або алькантари, а також прикрашені алюмінієвим декором.