Особенности новой модели.

Новый Peugeot 408 построен на основе нового поколения платформы EMP2 (Efficient Modular Platform 2), которая позволяет создавать автомобили с разными типами силовых установок в пределах одной модели. Новинка имеет колесную базу 2,787 м, обеспечивающую комфортное пространство для задних пассажиров. Общая длина машины составляет 4,69 м, а ширина – 1,859 м со сложенными зеркалами.

Цена в Украине будет объявлена позже.

Кстати характеристики нового Peugeot 408

Объем багажного отсека в стандартном варианте составляет 536 литров. При складывании заднего дивана объем багажного отсека увеличивается до максимального значения в 1611 литра.

В Украину новинка приедет с бензиновым двигателем 1,6 л PureTech, имеющим мощность в 215 лошадиных сил с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Благодаря этому силовому агрегату автомобиль ускоряется от 0 до 100 всего за 7,9 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км/ч. При этом расход топлива составляет всего 7 л в смешанном цикле езды.

В салоне Peugeot 408 установлены системы помощи водителю последнего поколения, получающие информацию, собранную 6 камерами и 9 радарами. Опционный пакет Drive Assist включает адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.

Другое оборудование:

радары дальнего радиуса действия (75 метров) для системы контроля «слепых зон» зеркал заднего вида;

система предупреждения усталости водителя, выявляющая нарушение бдительности во время длительной езды и на скорости более 65 км/ч, анализируя микродвижения руля.

система ночного видения Night Vision, обнаруживающая животных и пешеходов перед транспортным средством ночью или в условиях плохой видимости;

предупреждение о перекрестном трафике сзади;

система помощи при парковке с 360-градусным «круговым» обзором и четырьмя камерами (спереди, сзади, справа, слева);

подогрев лобового стекла по всей площади и подогрев рулевого колеса.

Салон i-Cockpit® в Новом Peugeot 408 выполнен по принципу «центрального пространства для водителя-пилота»: все построено вокруг экрана, который задает оптимальную эргономику посадки водителя.

Светодиодная «атмосферная» подсветка (8 цветов по выбору) освещает центральную консоль и дверные панели. Последние, в свою очередь, имеют ткани или алькантары, а также украшены алюминиевым декором.