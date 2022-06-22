Минуле покоління Peugeot 408 продавалось лише в Китаї та інших країнах третього світу. Новинка буде випускатись і продаватись в Європі.

Новий Peugeot 408 отримав кузов фастбек замість седану. Серед особливостей зовнішності – решітка радіатора забарвлена в колір кузова, що робить більш виразною нову емблемою Peugeot. За ним ховається радар системи безпеки.

Несподіваним рішенням є так званий “перевернутий” задній бампер, що робить зовнішній вигляд новинки більш солідним.

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Спереду світлодіодні матричні фари виконані за технологією Peugeot Matrix LED. Ззаду використовується технологія Full LED: світлодіодні ліхтарі традиційно виконані у вигляді трьох “пазурів”.

Конструкція

Новий Peugeot 408 побудований на основі нової генерації платформи EMP2 (Efficient Modular Platform 2), яка дозволяє створювати автомобілі з різними типами силових установок в межах однієї моделі. Для новинки запропоновані як традиційні ДВС-версії, так і електрифіковані модифікації. Наприклад, уже зі старту продажів, для Нового Peugeot 408 будуть доступні дві версії у вигляді гібрида (Plug-In Hybrid, з можливістю зарядки від розетки).

Новий Peugeot 408 має довгу колісну базу 2,787 м, що забезпечує достатньо комфортний простір для задніх пасажирів. Загальна довжина новинки становить 4,69 м, а ширина – 1,859 м із складеними дзеркалами.

Об'єм багажного відсіку в стандартному варіанті становить 536 літрів. При складанні заднього дивана, об'єм багажного відсіку збільшується до максимального значення в 1 611 літри.

Новий Peugeot 408 пропонується з колісними дисками розмірністю від 17 до 20 дюймів. А також з висококласними шинами, які сприяють підвищенню ефективності в їзді, зниження опору коченню, поліпшенню зчеплення з дорогою.

Силові агрегати

Peugeot 408 матиме відразу два Plug-in гібрида:

PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 – привід на передні колеса, комбінація двигуна PureTech потужністю 180 к.с. (132 кВт) і електродвигуна потужністю 81 кВт, використання трансмісії e-EAT8, запас ходу на електротязі до 59 км (згідно WLTP, в процесі уточнення);

PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 – привід на передні колеса, комбінація двигуна PureTech потужністю 150 к.с. (110 кВт) і електродвигуна потужністю 81 кВт, використання трансмісії e-EAT8, запас ходу на електротязі до 60 км (згідно WLTP, в процесі уточнення).

Обидві версії гібридів оснащені літій-іонною батареєю ємністю 12,4 кВт·год і потужністю 102 кВт. Доступні два типи бортових зарядних пристроїв: стандартний однофазний зарядний пристрій на 3,7 кВт і додатковий однофазний зарядний пристрій на 7,4 кВт.

Також доступний двигун внутрішнього згоряння: 1,2-літровий 3-циліндровий бензиновий двигун PureTech потужністю 130 к.с. Всі двигуни нового 408 оснащені 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Для даної моделі відсутня версія з дизельним двигуном, але запланований вихід повністю електричної версії.

Системи допомоги водієві

На борту нового Peugeot 408 широкий спектр систем допомоги водієві останнього покоління, які отримують інформацію, зібрану 6 камерами та 9 радарами.

Одним з кращих прикладів подібного є пакет Drive Assist 2.0 (буде доступний трохи згодом), який робить ще один крок до автономного водіння. Даний пакет включає в себе адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі руху, а також дві нові функції:

напівавтоматичне перестроювання по смугах – система передбачає, що водій обжене автомобіль попереду і потім допоможе йому повернутися в свій ряд, працює на швидкості від 70 км/год до 180 км/год;

підтримання рекомендованої швидкості – система пропонує водієві підлаштувати свою швидкість руху (прискориться або сповільниться) відповідно до знаків швидкісних лімітів.

Мультимедіа i-Connect

Нова інформаційно-розважальна мультимедійна система Peugeot i-Connect об'єднує найкраще з двох світів - світу автомобілів та світу смартфонів. Вона може зберігати до восьми профілів користувачів.

Функція інтеграції смартфонів і відображення їх інформації тепер бездротова. Крім того, за допомогою технології Bluetooth можна одночасно підключити два телефони.

Центральний 10-дюймовий сенсорний HD-дисплей простий в налаштуванні, пропонує багатовіконний режим і підтримку «віджетів» або ярликів.



Команда “OK, Peugeot” підключає функцію голосового управління. Причому фрази можна вимовляти природним чином, ніби це діалог з людиною. Голосові команди дають можливість управляти запитами і різними функціями інформаційно-розважальної системи.

Вихід на ринок

Новий Peugeot 408 вийде на європейський ринок на початку 2023 року. Peugeot 408 – це автомобіль із глобальними амбіціями, який спочатку буде вироблятися в Мюлузі, Франція, для європейського ринку, а потім вийде на китайський ринок та почне локальне виробництво на заводі в Ченду в Китаї.