Розсекретили французьку новинку китайські папараці.

Седану Peugeot 408 провели фейсліфтинг і вже зовсім скоро машина опиниться у шоу-румах, однак без маскувальної плівки її до цього часу ще ніхто не бачив. Подякуємо китайським ЗМІ.

Хоча якість зображень залишає бажати кращого, на цих знімках можна добре роздиватись новий Peugeot 408 2019 модельного року. Французький седан отримав свіжі бампери, оформлення радіаторної решітки та оптику, а у палітру кольорів моделі додали кілька нових відтінків.

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Фото: Оновлений седан Peugeot 408 / Autohome

Світлин машини всередині немає, однак за попередніми даними там і значних змін не відбулось, тож побачити інтер’єр у цьому випадку не настільки цікаво.

А от під капотом зміни будуть. Та не для китайського ринку, де новинка почне продаватись раніше, ніж в інших країнах. У Піднебесній седан доступний двома бензиновими турбомоторами 1.2 (136 к.с.) та 1.6 (167 к.с.) й 1.*-літровим атмосферником потужністю у 139 к.с.

Оновлений Peugeot 408 до кінця цього літа надійде у продаж в Китаї. В Україну модель поставляти не планують.

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