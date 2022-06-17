Три місяці тому українське представництво концерну Stellantis, яке представляє бренди Peugeot, Citroёn та Opel, запустило програму безкоштовного сервісного обслуговування і ремонту автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни. За цей було відремонтовано близько півтисячі автомобілів цих брендів.

Сервісні центри брендів Peugeot, Citroёn та Opel працюють в регіонах, у яких не ведуться активні бойові дії. Вони забезпечують справність автомобілів, які належать державним та комунальним установам нашої країни. Наразі фірмові СТО забезпечені безперебійним постачанням запасних частин у повному обсязі, а також кваліфікованими співробітниками.

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Починаючи з 1 березня 2022 року на сервіси брендів Peugeot, Citroёn та Opel звернулося понад 500 автомобілів для отримання планового технічного обслуговування, а також для проведення ремонтних робіт різного ступеня складності. Участь у програмі беруть 33 дилерських центрів, які розташовані в 17 регіонах країни. Усі ремонтні роботи проводяться коштом ТОВ “Пежо Сітроен Україна”.

З моменту дії програми було проведено ремонтні роботи загальною вартістю понад 5 млн гривень, і кожна ця гривня була витрачена для забезпечення безперебійного виконання роботи державних та комунальних установ.

Дія програми поширюється на всі автомобілі, що знаходяться у державній та комунальній власності. Саме ці автомобілі за свій термін служби проїжджають у 2-3 рази більше звичайного автолюбителя, та потребують особливої уваги до обслуговування. За час дії програми на сервіси брендів Peugeot, Citroёn Та Opel звернулося 276 автомобілів медичної служби, що становить 55% від загальної кількості звернень. Технічне "здоров'я" цих автомобілів допомогло врятувати людське здоров'я, а можливо і життя, багатьох українців. Також за технічним обслуговуванням та ремонтом звернулося 85 автомобілів національної поліції, 64 автомобілі комунальних служб та 76 автомобілів інших державних служб.

Найчастіше за сервісним ремонтом зверталися в Києві, Львові та Дніпрі – 52% від усіх звернень. Також 23 автомобілі отримали "допомогу" в гарячих точках – Миколаїв, Краматорськ та Херсон.

Ця програма дала змогу проаналізувати типові несправності автомобілів, визначати середній вік авто та рекордсменів по пробігу. Так, найдорожчий ремонт отримав Citroen Jumper – близько 200 тисяч гривень на відновлюваний ремонт кузова. Водночас не зафіксовано помітної кількості несправностей будь-яких великих і складних вузлів автомобіля: двигуна, трансмісії, електросистеми. І це при тому, що найбільш "старі" автомобілі – Peugeot Boxer та Opel Zafira перетнули позначку в 17 років, а рекордсмен за пробігом Peugeot Boxer мав на одометрі 450 тис. км!

Задля безпеки українців фірмові СТО брендів Peugeot, Citroёn Та Opel й надалі продовжать обслуговувати автомобілі критично важливих структур. Дізнайтесь телефоном гарячої лінії 0-800-500-104 про найближчого дилера, який працює.