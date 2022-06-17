Три месяца назад украинское представительство концерна Stellantis, которое представляет бренды Peugeot, Citroеn и Opel, запустило программу бесплатного сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. За это время было отремонтировано около полтысячи автомобилей этих брендов.

Сервисные центры брендов Peugeot, Citroеn и Opel работают в регионах, в которых не ведутся активные боевые действия. Они обеспечивают исправность автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Сейчас фирменные СТО обеспечены бесперебойной поставкой запасных частей в полном объеме, а также квалифицированными сотрудниками.

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Начиная с 1 марта 2022 года в сервисы брендов Peugeot, Citroеn и Opel обратилось более 500 автомобилей для получения планового технического обслуживания, а также для проведения ремонтных работ различной степени сложности. Участие в программе принимают 33 дилерских центра, которые расположены в 17 регионах страны. Все ремонтные работы проводятся за счет ООО "Пежо Ситроен Украина".

С момента действия программы были проведены ремонтные работы общей стоимостью более 5 млн гривен, и каждая эта гривна была потрачена для обеспечения бесперебойного выполнения работы государственных и коммунальных учреждений.

Действие программы распространяется на все автомобили, находящиеся в государственной и коммунальной собственности. Именно эти автомобили за свой срок службы проезжают в 2 – 3 раза больше обычного автолюбителя, и требуют особого внимания к обслуживанию. За время действия программы на сервисы брендов Peugeot, Citroеn и Opel обратилось 276 автомобилей медицинской службы, что составляет 55% от общего количества обращений. Техническое "здоровье" этих автомобилей помогло спасти человеческое здоровье, а возможно и жизни многих украинцев. Также за техническим обслуживанием и ремонтом обратилось 85 автомобилей Национальной полиции, 64 автомобиля коммунальных служб и 76 автомобилей других государственных служб.

Чаще всего за сервисным ремонтом обращались в Киеве, Львове и Днепре – 52% от всех обращений. Также 23 автомобиля получили "помощь" в горячих точках – Николаев, Краматорск и Херсон.

Эта программа позволила проанализировать типичные неисправности автомобилей, определять средний возраст авто и рекордсменов по пробегу. Так, самый дорогой ремонт получил Citroen Jumper – около 200 тысяч гривен на восстановительный ремонт кузова. В то же время не зафиксировано заметного количества неисправностей любых крупных и сложных узлов автомобиля: двигателя, трансмиссии, электросистемы. И это при том, что самые "старые" автомобили – Peugeot Boxer и Opel Zafira пересекли отметку в 17 лет, а рекордсмен по пробегу Peugeot Boxer имел на одометре 450 тыс. км!

Для безопасности украинцев фирменные СТО брендов Peugeot, Citroеn и Opel, и в дальнейшем продолжат обслуживать автомобили критически важных структур. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем дилере, который работает.