Начиная с 1 марта 2022 года, компания ООО "Пежо Ситроен Украина" и дилерская сеть брендов Peugeot, Citroën, Opel обеспечивают бесплатное сервисное обслуживание и ремонт автомобилей, которые принадлежат государственным и коммунальным учреждениям нашей страны.

За время программы было проведено обслуживание и отремонтировано около 100 автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel, и это только начало.

Все ремонтные работы производятся за счет ООО "Пежо Ситроен Украина".

Напомним, что концерн Stellantis все еще производит автомобили в россии

К программе уже присоединились 29 дилерских центров, расположенных в 16 регионах страны: Киев, Львов, Одесса, Днепр, Винница, Житомир, Ровно, Кропивницкий, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Черкассы, Краматорск, Полтава, Запорожье, Николаев, Херсон – таким образом, фактически покрыта вся территория Украины.

И данный список постоянно обновляется, за актуальной информацией о работе дилерских центров следите по ссылке, а также узнавайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем дилере.