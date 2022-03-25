Однако планы по переносу производства на другое предприятие уже прорабатываются

Франко-японский автоконцерн Stellantis до сих пор производит на российском заводе в Калуге автомобили собственных брендов. Конвейер работает не в полную силу, ведь нехватка комплектующих ощущается очень сильно.

Возможно, завод будет работать до тех пор, пока есть имеющиеся запчасти, после этого он остановится окончательно.

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Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес заявил ранее в этом месяце, что такие бренды, как Jeep, Peugeot, Opel и Fiat, прекратят экспорт и импорт в россию и из рф.

Таварес сказал, что Stellantis может перенести часть производства фургонов с калужского завода, который он делит с Mitsubishi, на заводы фургонов в Хордейне, Франции и Лутоне, Англия.

Таварес также сообщил, что от россии Stellantis получает от 20 до 30 миллионов евро ежегодного дохода, то есть это незначительная сумма для деятельности автопроизводителя.