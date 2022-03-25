Однак плани з перенесення виробництва на інше підприємство вже проробляються

Франко-японський автоконцерн Stellantis досі виробляє на російському заводі в Калузі автомобілі власних брендів. Конвеєр працює не на повну силу, адже нестача комплектуючих відчувається дуже сильно.

Можливо, завод буде працювати до тих пір, поки є наявні запчастини, після цього він зупиниться остаточно.

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Генеральний директор Stellantis Карлос Таварес заявив раніше цього місяця, що такі бренди, як Jeep, Peugeot, Opel і Fiat, припинять експорт та імпорт до та з Росії.

Таварес сказав, що Stellantis може перенести частину виробництва фургонів з калузького заводу, який він ділить з Mitsubishi, на заводи фургонів у Хордейні, Франція, та Лутоні, Англія.

Таварес також повідомив, що від Росії Stellantis отримує від 20 до 30 мільйонів євро щорічного прибутку, тобто це незначна сума для діяльності автовиробника.