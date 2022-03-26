Починаючи з 1 березня 2022 року компанія ТОВ "Пежо Сітроен Україна" та дилерська мережа брендів Peugeot, Citroën, Opel забезпечують безкоштовне сервісне обслуговування і ремонт автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни.

За час програми було проведено обслуговування та відремонтовано близько 100 автомобілів брендів Peugeot, Citroën, Opel, і це тільки початок.

Усі ремонтні роботи проводяться за рахунок ТОВ “Пежо Сітроен Україна”.

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До програми уже долучилися 29 дилерських центрів, які розташовані в 16 регіонах країни: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Вінниця, Житомир, Рівне, Кропивницький, Хмельницький, Івано-Франківськ, Черкаси, Краматорськ, Полтава, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон – таким чином, покрита фактично вся територія України.

І даний список постійно оновлюється, за актуальною інформацією про роботу дилерських центрів слідкуйте за посиланням, а також, дізнавайтесь за телефоном гарячої лінії 0-800-500-104 про найближчого дилера.