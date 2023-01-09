Peugeot Inception Concept имеет постоянный привод, разгон до сотни за 3 секунды, зарядку аккумулятора на 150 км за 5 минут.

Peugeot Inception Concept станет главным указателем для дизайнеров французской марки начиная с 2025 года.

Линда Джексон, генеральный директор Peugeot, заявила, что "Электрификация автомобилей для Peugeot является приоритетной задачей, поэтому уже в 2023 году 100% автомобилей в линейке будут электрифицированы, а в течение следующих двух лет будет выпущено пять новых 100% электрических моделей".

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Peugeot Inception Concept разработан на одной из четырех будущих платформ Stellantis Group "BEV-by-design". Специально созданные для электрификации, они предлагают значительные отличия в архитектуре, которую дизайнеры использовали, чтобы полностью сменить салон автомобиля. Они создали новую посадку за рулем и новый опыт для пассажиров.

Peugeot Inception Concept базируется на большой платформе STLA с низким профилем (1,34 м) и длиной 5 м.

Новые нативные электрические платформы BEV-by-design также представят технологические модули на базе искусственного интеллекта: STLA Brain, STLA SmartCockpit и STLA Autodrive.

100% электрический Peugeot Inception Concept оснащен новой электрической установкой. Батарея емкостью 100 кВтч позволяет проехать 800 км на одном полном заряде, то есть расстояние от Парижа до Марселя или от Брюсселя до Берлина. Его потребление – 12,5 кВт/ч на 100 км. Аккумулятор заряжается по 30 км запаса хода в одну минуту или 150 км в пять минут.

Концепт-кар оснащен двумя компактными электродвигателями спереди и сзади, что делает его полноприводным автомобилем. Совокупная мощность приближается к 680 л. (500 кВт). Разгон от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Передняя часть состоит из цельного стекла, напечатанного по специальной цифровой технологии INKJET, и скрывающего за собой 4 оптических модуля.

Задняя часть также теперь имеет новую световую подпись, которая имеет высокотехнологичную обработку и выполнена в стиле разреза трех когтей льва. Казалось бы, эти когти до бесконечности проникают в автомобиль, что удалось достичь благодаря двум слоям стекла. Корма Peugeot Inception Concept подчеркивает изящную скульптуру крыльев, пронизанную простой линией, которая распространяется изящными линиями кузова. Эта линия имеет практическое значение – дверь содержит “техническую полосу”, которая проходит через них и является экраном, который может демонстрировать различные сообщения на внешней части автомобиля. Таким образом, приближающийся водитель может получить важную информацию о состоянии автомобиля и заряде аккумулятора.

Одним из ключевых элементов в конструкции впечатляющего Peugeot Inception Concept является разумное остекление автомобиля. Площадь стеклянной поверхности автомобиля составляет 7,25 м2 , а все окна имеют многохромное покрытие. Поверхность стекла была обработана оксидами металлов, что позволило сберечь исключительные тепловые качества – впервые такая технология была использована NASA для шлемов астронавтов. Это стекло NARIMA® переливается оттенками желтого и голубого цвета, что делает внешний вид автомобиля полноценным.

Дополняют новый дизайн колеса «AERORIM», сочетающие аэродинамику и эстетику. Они разработаны по принципу осевой симметрии. Кованые вставки способствуют аэродинамическим усилиям, а алюминиевые вставки с микроперфорациями подчеркивают исключительный дизайн. Центральным элементом в дизайне является эмблема Льва, которая остается неподвижной во время вращения колеса. Внутри колеса тормозной суппорт также покрыт зеркальным стеклом.

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Уже сейчас можно встретить более 9 миллионов автомобилей с прогрессивным i-Cockpit на наших дорогах. Эта новая архитектура кабины с ее эргономичными инновациями была открыта десять лет назад. Сегодня Peugeot Inception Concept обновляет его, переосмысляя эргономику и технологии. Дизайнеры пошли на совершенно новую архитектуру, убрав классический руль и привычные элементы управления. В конце концов, концепт предлагает новейший способ управления автомобилем Hypersquare, известный в видеоиграх, и теперь переносит концепцию i-Cockpit в ближайшее будущее.

Hypersquare является ключевым элементом обновленного i-Cockpit® – его эргономика обеспечивает более «естественную» систему управления, чем классический руль. Это больше, чем просто измененный руль: он состоит из экрана и четырех сенсорных элементов в каждом углу, которыми вы управляете большим пальцем. Центром Hypersquare является экран планшетного типа, на котором отображается информация по управлению автомобилем. Не отрывая руки от руля, водитель только большими пальцами способен настроить разные функции: кондиционер, громкость радио, ADAS и т.д.

Важным элементом обновленного i-Cockpit® является HALO CLUSTER – информационно-развлекательная система. Она имеет круглый экран и может отображать информацию на 360 градусов. Таким образом даже может общаться с вами, когда вы находитесь вне автомобиля.

Peugeot Inception Concept предлагает новое видение интерьера автомобиля для путешествий и создает новые, более комфортные и вместительные сиденья в соответствии с новой архитектурой «BEV-by-design». Для водителя и переднего пассажира открывается вид на дорогу. Со второго ряда открывается лучший обзор внешнего мира благодаря большой площади остекления и новым пропорциям сидений.

Каждый материал в салоне имеет подходящую отделку, чтобы преломлять лучи света. Это означает, что цвет салона изменяется в соответствии со средой, в которой он ездит, и изменяется в соответствии с освещением. На борту больше простора, комфорта и эмоций.

Для большего комфорта и удовольствия от поездки дизайнеры предложили сиденья с эффектом погружения в салон – со специальной посадкой Comfort Fit, которые можно подстроить под форму каждого пассажира. А для более острого ощущения Peugeot Inception Concept оснащен системой HiFi премиум-класса от французского бренда Focal.