Місцем для прем'єри концепту Peugeot Inception обрали США, де марка офіційно не представлена.

На початку січня на виставці споживчої електроніки CES-2023 у Лас-Вегасі дебютує новий концепт Peugeot Inception, який у компанії називають провісником майбутніх серійних електрокарів.

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У виданні Motor1.com звернули увагу на те, що місце для дебюту вибрано несподіване, оскільки французька марка офіційно не представлена на ринку США вже понад 30 років. Не виключено, що Peugeot, що входить до концерну Stellantis, вирішила таким чином повернутись на американський ринок у статусі виробника електромобілів.

Поки Peugeot поділилася єдиним тизером Inception, причому самого концепту на зображенні немає, а є лише назва. Очікується, що шоу-кар продемонструє останні напрацювання, технології та дизайнерські рішення марки, які надалі будуть реалізовані на серійних автомобілях.

Поки що є лише туманний натяк на незвичайну зовнішність концепту Inception – він, згідно із заявами Peugeot, має «перевернути накопичений досвід автомобільної промисловості з ніг на голову». Обіцяно і новий i-Cockpit – фірмове рішення марки для оформлення інтер'єру.

За словами голови Peugeot Лінди Джексон, 2023 стане для компанії «роком електрифікації», щоб вже до 2024-го запропонувати електрифіковані версії для всіх існуючих моделей. Серед них будуть «зелені» e-208 GT і e-308, універсал e-308 SW, а також гібридні 3008, 5008 і 408.

Прем'єра Peugeot Inception запланована 5 січня о 23.00 за центральноєвропейським часом, а онлайн-презентація пройде вранці 6 січня.