Peugeot матиме електрифікований модельний ряд в 2023 році, а до 2030 - всі Peugeot стануть електричними.

На Паризькому автосалоні Peugeot анонсувала нову концепцію Inception – низку конструктивних особливостей і технологій, які планується застосувати в майбутньому асортименті електромобілів Peugeot під назвою «e-Native».

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Генеральний директор Peugeot Лінда Джексон заявила, що ця платформа стане основою «моделей e-Native наступного покоління — для чисто електричних транспортних засобів».

Концепція Peugeot Inception представить еволюцію мови дизайну французького автовиробника, зберігаючи при цьому деякі її основні елементи. Peugeot підтвердив, що «котяча поза» та «світловий підпис з трьома кігтями», включаючи фірмові світлодіодні ікла на передньому бампері, будуть перенесені в нову еру.

Всередині концептуальний автомобіль буде мати наступне покоління i-Cockpit. Дизайнери Peugeot стверджують, що новий інтер’єр «переформує жести водіння», створюючи «новий цифровий і фізичний досвід». Чи означає це, що ми повинні очікувати іншого типу керма та інтерфейсу користувача? У Peugeot додали, що Inception «покаже шлях для функцій і технологій», які будуть застосовуватися у серійних моделях із середини десятиліття.



«Уже в 2023 році ми запропонуємо електрифіковану версію кожної моделі Peugeot. Але ми також дивимося далеко за межі цього», – сказала Джексон, підтверджуючи дебют п’яти нових електромобілів на наступні два роки. До 2025 року Peugeot матиме повністю електричні похідні для всього модельного ряду, а до 2030 року в Європі перейде виключно на електромобілі.

Французький автовиробник уже показав нам E-308 у версіях хетчбек і SW, нещодавно оновлений суперміні E-208 і позашляховик E-2008 B-SUV, який, швидше за все, незабаром отримає оновлення. Пасажирські MPV E-Rifter і E-Traveller також доступні виключно в електричній формі, а уся лінійка LCV має електричні похідні.

Це означає, що єдині моделі, які ще не мають варіанту EV – кросовери 3008 і 5008, а також 508 у кузовах седан і SW. Очікується, що протягом наступних кількох років 3008 отримає нове покоління, а 508 планується оновити.