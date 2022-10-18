Peugeot, DS Automobiles та Jeep презентують на Паризькому автошоу 2022 свої прем'єри.

Після довгого чотирирічного очікування Паризький автосалон нарешті повернувся в Porte de Versailles і одразу три бренди концерну Stellantis презентують свої новинки на сучасних та оригінальних стендах – Peugeot, DS Automobiles та Jeep.

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Peugeot

На стенді площею 900 м2 у павільйоні 4 під лозунгом «Все прекрасніше з Allure» Peugeot представляє одразу три світові прем’єри, які демонструють як прискорену електрифікацію його пропозиції, так і його винахідливість: неочікуваний Peugeot 408 фастбек, Peugeot E-208 - королева електричної ефективності, електричний скутер Peugeot e-Streetzone.

Peugeot 408 fastback

Відвідувачі не зможуть пропустити автомобіль, який встановлений у La Sphère – прозорому шарі заввишки понад 6 метрів, який обертається. Він дозволяє відвідувачам розглянути всі деталі несподіваного дизайну Peugeot 408 з усіх боків. Цей надзвичайний Peugeot має два гібридних двигуна потужністю 180 к.с. і 225 к.с.

Peugeot E-208

Нова версія E-208 – найбільш продаваної електричної моделі у Франції з початку року. Спираючись на технологію E-308, новий електродвигун потужністю 115 кВт/156 (+15% потужності) і акумулятор нового покоління, запас ходу нового Peugeot E-208 може навіть перевищувати 400 км. Ефективність електромобілів виняткова: лише 12,0 кВт-год/100 км (корисна енергія/пробіг WLTP), еталон серед електромобілів B-сегменту.

Електричний скутер PEUGEOT e-Streetzone

Peugeot розширює свою пропозицію електрифікованої мобільності навіть на двоколісні транспортні засоби, велосипеди та скутери. Новий Peugeot e-Streetzone буде доступний у двох версіях, з одним або двома акумуляторами, останній забезпечить запас ходу до 112 км в режимі ECO.

За допомогою знімних батарей Peugeot e-Streetzone можна швидко та легко зарядити від будь-якої домашньої розетки. Завдяки перевіреному шасі та керованості Peugeot e-Streetzone від Peugeot Motorcycles є ідеальним транспортним засобом для пересування по центру міста.

Peugeot 9X8

Шанувальники високопродуктивної електрифікації також зможуть познайомитися гібридним гіперкаром Peugeot 9X8, вперше представленим на автосалоні. Також, буде представлений його дорожній двоюрідний брат Peugeot 508 PSE, який має цю ж гібридну установку потужністю в 360 к.с. та розроблений з цією ж командою дизайнерів та інженерів.

Завдяки своєму унікальному гібридному двигуну Peugeot 9X8 є лабораторією для електрифікації дорожніх моделей. На гіперкарі Peugeot 9X8 встановлено твін-турбо V6 потужністю 707 к.с. ззаду та електродвигун потужністю 272 к.с. спереду, його розробка та тести на трасах дали можливість команді дизайнерів та інженерів використовувати найновіші технології електрифікації на дорожніх моделях.

На окремому стенді в залі 3 відвідувачі також можуть ознайомитися з технологією водневих паливних елементів на прикладі Peugeot E-Expert Hydrogen. Завдяки запасу ходу 400 км, потужності 100 кВт і крутному моменту 260 Нм Peugeot E-Expert Hydrogen може перевозити до 1000 кг корисного вантажу в об’ємі вантажу 6,1 м3.

Оливи та мастила Wolf Lubricants забезпечують найвищий рівень якості та ефективності автомобільних двигунів, а також інших автокомпонентів, які потребують змащування. Адже досвід роботи компанії у своїй галузі – більш ніж 60 років.

Незабаром буде представлено…

На Паризькому автосалоні генеральний директор Peugeot Лінда Джексон оголосила, що в найближчі тижні вона представить концепт Peugeot Inception, бачення Бренду щодо наступного покоління автомобілів e-Native.

Концепт Peugeot Inception продемонструє, як бренд використовує переваги наступного покоління власних електричних платформ, щоб заново винайти весь автомобільний досвід. Peugeot Inception також виведе мову дизайну на новий рівень, ще більше посиливши його найбільш типові риси – котячу поставу та світлові ознаки з трьома кігтями.

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DS Automobiles

Французьке мистецтво подорожей – саме такою є концепція стенду французького преміального Бренду DS Automobiles на Паризькому автошоу 2022.

Новий DS 3, уже представлений під час Тижня моди в Парижі, вперше з’явиться на публіці під час Паризького автосалону 2022 року.

На своєму стенді DS Automobiles також представляє інші новинки: DS 9 E-TENSE OPÉRA PREMIÈRE, неперевершену увертюру, яка пропонується як лімітована версія, щоб продемонструвати найкращий французький автомобільний досвід і розширений діапазон нульових викидів; DS 4 з новим специфікації преміум-класу, а також розширеною гамою силових установок з нульовими викидами та Новий DS 7, який був презентований цього літа. Разом із новинками Бренду представлені і високотехнологічна лабораторія DS E-TENSE PERFORMANCE та гіперкар DS E-TENSE FE21 Formula E.

JEEP

На Паризькому автосалоні JEEP представив абсолютно новий JEEP Avenger, перший в історії бренду повністю електричний позашляховик.

Компактний JEEP Avenger є ініціатором впровадження портфоліо потужних, повністю електричних транспортних засобів, відповідних за розміром для Європи, та стає ключовим компонентом глобальної стратегії електрифікації. Це все відповідає прагненням Бренду JEEP стати світовим лідером позашляховиків з нульовим рівнем викидів СО 2 .

Розроблений і виготовлений як позашляховик JEEP, Avenger втілює ДНК Бренду у компактний позашляховик з унікальним поєднанням можливостей, стилю, функціональності та технологій, щоб задовольнити потреби клієнтів.



JEEP Avenger оснащений електричною силовою установкою нового покоління, яка поєднує в собі новий електродвигун і новий акумулятор. Нова електрична силова установка поєднує в собі унікальний 400-вольтовий електродвигун потужністю 115 кіловат і обертовим моментом 260 Нм та новий акумулятор на 54 кВт-год. Завдяки даним характеристикам новинка має запас ходу 400 км (відповідно до WLTP)

За допомогою кабелю на 100 кВт на постійному струмі, підключеного до швидкої громадської зарядки, трьох хвилин зарядки достатньо, щоб забезпечити запас ходу на відстань 30 км. Крім того, 24 хвилини достатньо, щоб зарядити акумулятори від 20 до 80% заряду.



Паризьке автошоу 2022 діятиме протягом цього тижня з 17 по 23 жовтня в в Porte de Versailles.