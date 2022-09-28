Тепер він називається просто DS 3, без додатка Crossback.

На початку Паризького тижня моди DS Automobiles представляє свій оновлений DS 3. Він позбувся слова Crossback та тепер стає просто DS 3. Новинка отримала більш ефектну та динамічну передню частину, переосмисленою гамою версій, появою нових технологій та нового електродвигуна. Також є 100% електрична версія DS 3.

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Найбільш помітні зміни в екстер’єрі стосуються передньої частини авто. Решітка радіатора стала ширшою та тепер прикрашена чорними або хромованими діамантовими наконечниками залежно від версії. Крила DS WINGS були змінені, щоб поєднати решітку радіатора та фари.

Нові світлодіодні фари є стандартом для кожної версії. Вони мають три функціональних модулі, підкресленим сатиновим хромом. Денні ходові вогні оснащені двома світлодіодними лініями, розташованими вертикально з обох боків передньої частини.

Новий спойлер і решітка радіатора були повністю перероблені для оптимізації аеродинамічних характеристик автомобіля.

Задня частина також була удосконалена: ліхтарі та двері багажника обрамлені та підкреслені лакованою чорною смугою. Колеса мають абсолютно новий дизайн для підвищення ефективності. Доступні у розмірах 17 і 18 дюймів, вони розділені за різними темами та кольорами.

Новий DS 3 черпає натхнення у французькому досвіді розкоші – матеріали салону характеризується досконалістю, інноваціями та довговічністю. Шкіряна оббивка Nappa Leather з оздобленням Art Leather, Alcantara, а також такі деталі, як «перлинна» строчка або тиснені вставки Clous de Paris, демонструють унікальність кокпітів DS Automobiles.

Простір навколо водія зазнав змін, в першу чергу це стосується рульового колеса. Тепер на кермі перегруповані елементи керування системами допомоги водієві та кнопки інформаційно-розважальної системи.

Новий 10,3-дюймовий центральний екран тепер пропонується в якості стандартної комплектації з новою вбудованою інформаційно-розважальною системою DS IRIS SYSTEM.

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DS Automobiles пропонує новий DS 3 із трьома різними типами двигунів: електричний, бензиновий та дизельний.

DS 3 E-TENSE отримав абсолютно новий електродвигун, редуктор і новий акумулятор для збільшення потужності та запасу ходу.

Новий гібридний синхронний двигун пропонує 115 кВт (156 кінських сил) потужності та 260 Нм крутного моменту при напрузі 400 Вольт. Нова батарея ємністю 54 кВт-год має температурний контроль за допомогою циркуляції рідини та теплового насоса, який забезпечує швидку зарядку, кращий радіус дії та збільшений термін служби.

Стандартно бортовий зарядний пристрій від швидкісної зарядки може споживати 100 кВт постійного струму, що дозволяє зарядити батарею від 0 до 80% всього за 25 хвилин, або ж при змінному струмові ця цифра складає 11 кВт, і зарядка від 0 до 100% виконується всього за 5 годин.

DS 3 E-TENSE забезпечує запас ходу до 402 кілометрів у змішаному циклі WLTP (12,6 кВт-год/100 км) і понад 500 км у міському русі.

Оновлений DS 3 також пропонує вибір з двох бензинових двигунів: PureTech 100 з 6-ступінчастою механічною коробкою передач і PureTech 130 з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Також пропонується дизельний BlueHDi 130 з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.



З 27 вересня новинка доступна до замовлення у Франції. А для українського ринку Новий DS 3 буде доступний з початку 2023 року.