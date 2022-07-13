Бренд DS Automobiles виводить на український ринок флагман – седан бізнес-класу DS 9.

Офіційний імпортер французького преміумбренду DS Automotive готується вивести на український ринок седан бізнес класу DS 9. Щобільше, відомі ціни.

Вартість DS 9 в максимальній комплектації Opera з двигуном 1.6 PureTech на 215 к.с., який працює в парі з 8-ступеневою АКПП, стартує від 1 467 900 млн. грн., тобто за курсом 37 грн за долар – 39,7 тисяч доларів.

До речі особливості та характеристики DS 9

Версія Opera включає шкіряну оббивку Rivoli, передні сидіння з вентиляцією та масажем, круговий огляд на 360 градусів, систему автоматичного паркування, колісні диски VERSAILLES тощо.

В салоні – 12-дюймовий дисплей з підтримкою Android Auto та Apple Car Play, бездротова зарядка для мобільних телефонів кольоровий 12,3-дюймовий кластер панелі приладів, системи ABS та ESP, 2-зонний клімат-контроль, фари DS ACTIVE LED VISION, розкішний годинник BRM R180 – все це і багато іншого уже включено в оснащення автомобіля.

За доплату доступний пакет Lounge для заднього ряду: бічні сидіння з підігрівом, вентиляцією, масажем, а також підлокітник для управління цими функціями. Крім того, опціонально доступна аудіосистема FOCAL ELECTRA, система нічного бачення DS NIGHT VISION, повністю автоматичний асистент паркування DS PARK PILOT, пакет DS Inspiration OPERA та оббивка салону шкірою Nappa.

Седан DS 9 оснащується бензиновим турбо-мотором 1.6 PureTech 215 к.с., який має обертовий момент 300 Нм, та йде в парі з автоматичною 8-ступеневою КПП японської компанії Aisin.