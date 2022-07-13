Бренд DS Automobiles выводит на украинский рынок флагман – седан бизнес-класса DS 9.

Официальный импортер французского премиумбренда DS Automotive готовится вывести на украинский рынок седан бизнес класса DS 9. Более того, известны цены.

Стоимость DS 9 в максимальной комплектации Opera с двигателем 1.6 PureTech на 215 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатой ​​АКПП, стартует от 1 467 900 млн. грн., то есть по курсу 37 грн за доллар – 39,7 тысячи долларов.

Кстати особенности и характеристики DS 9

Версия Opera включает в себя кожаную обивку Rivoli, передние сиденья с вентиляцией и массажем, круговой обзор на 360 градусов, систему автоматической парковки, колесные диски VERSAILLES и т.д.

В салоне – 12-дюймовый дисплей с поддержкой Android Auto и Apple Car Play, беспроводная зарядка для мобильных телефонов цветной 12,3-дюймовый кластер приборной панели, системы ABS и ESP, 2-зонный климат-контроль, фары DS ACTIVE LED VISION, роскошные часы BRM R180 – все это и многое другое уже включено в оснащение автомобиля.

За доплату доступен пакет Lounge для заднего ряда: боковые сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем, а также подлокотник для управления этими функциями. Кроме того, опционально доступна аудиосистема FOCAL ELECTRA, система ночного видения DS NIGHT VISION, полностью автоматический помощник парковки DS PARK PILOT, пакет DS Inspiration OPERA и обивка салона кожей Nappa.