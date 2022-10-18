Peugeot, DS Automobiles и Jeep презентуют на Парижском автошоу 2022 свои премьеры.

После долгого четырехлетнего ожидания Парижский автосалон наконец вернулся в Porte de Versailles и сразу три бренда концерна Stellantis презентуют свои новинки на современных и оригинальных стендах – Peugeot, DS Automobiles и Jeep.

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Peugeot

На стенде площадью 900 м2 в павильоне 4 под лозунгом “Все прекраснее с Allure” Peugeot представляет сразу три мировые премьеры, которые демонстрируют как ускоренную электрификацию его предложения, так и его изобретательность: неожиданный Peugeot 408 фастбэк, Peugeot E-208 – королева электрической эффективности, электрический скутер Peugeot e-Streetzone.

Peugeot 408 fastback

Посетители не смогут пропустить автомобиль, который установлен в La Sphère – прозрачном слое высотой более 6 метров, который вращается. Он позволяет посетителям рассмотреть все детали неожиданного дизайна Peugeot 408 со всех сторон. Этот необычайный Peugeot имеет два гибридных двигателя мощностью 180 л.с. и 225 л.с.

Peugeot E-208

Новая версия E-208 – самой продаваемой электрической модели во Франции с начала года. Опираясь на технологию E-308, новый электродвигатель мощностью 115 кВт/156 (+15% мощности) и аккумулятор нового поколения, запас хода нового Peugeot E-208 может даже превышать 400 км. Эффективность электромобилей исключительна: лишь 12,0 кВт-ч/100 км (полезная энергия/пробег WLTP), эталон среди электромобилей B-сегмента.

Электрический скутер PEUGEOT e-Streetzone

Peugeot расширяет свое предложение электрифицированной мобильности даже на двухколесные транспортные средства, велосипеды и скутеры. Новый Peugeot e-Streetzone будет доступен в двух версиях, с одним или двумя аккумуляторами, последний обеспечит запас хода до 112 км в режиме ECO.

С помощью съемных батарей Peugeot e-Streetzone можно быстро и легко подзарядить от любой домашней розетки. Благодаря проверенному шасси и управляемости Peugeot e-Streetzone от Peugeot Motorcycles является идеальным транспортным средством для передвижения по центру города.

Peugeot 9X8

Поклонники высокопроизводительной электрификации также смогут познакомиться с гибридным гиперкаром Peugeot 9X8, впервые представленным на автосалоне. Также будет представлен его дорожный двоюродный брат Peugeot 508 PSE, который имеет эту же гибридную установку мощностью в 360 л.с. и разработан с этой же командой дизайнеров и инженеров.

Благодаря своему уникальному гибридному двигателю Peugeot 9X8 является лабораторией для электрификации дорожных моделей. На гиперкаре Peugeot 9X8 установлен твин-турбо V6 мощностью 707 л.с. сзади и электродвигатель мощностью 272 л.с. спереди, его разработка и тесты на трассах дали возможность команде дизайнеров и инженеров использовать новейшие технологии электрификации на дорожных моделях.

На отдельном стенде в зале 3 посетители также могут ознакомиться с технологией водородных топливных элементов на примере Peugeot E-Expert Hydrogen. Благодаря запасу хода 400 км, мощности 100 кВт и крутящему моменту 260 Нм Peugeot E-Expert Hydrogen может перевозить до 1000 кг полезного груза в объеме груза 6,1 м3.

Масла и смазки Wolf Lubricants обеспечивают высочайший уровень качества и эффективности автомобильных двигателей, а также других автокомпонентов, которые требуют смазки. Ведь опыт работы компании в своей отрасли – более 60 лет.

Скоро будет представлено…

На Парижском автосалоне генеральный директор Peugeot Линда Джексон объявила, что в ближайшие недели она представит концепт Peugeot Inception, видение бренда относительно следующего поколения автомобилей e-Native.

Концепт Peugeot Inception продемонстрирует, как бренд использует преимущества следующего поколения своих электрических платформ, чтобы заново изобрести весь автомобильный опыт. Peugeot Inception также выведет язык дизайна на новый уровень, еще больше усилив его наиболее типичные черты – кошачью осанку и световые признаки с тремя когтями.

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DS Automobiles

Французское искусство путешествий – именно такова концепция стенда французского премиального бренда DS Automobiles на Парижском автошоу 2022.

Новый DS 3, уже представленный во время Недели моды в Париже, впервые появится на публике во время Парижского автосалона 2022 года.

На своем стенде DS Automobiles тоже представляет другие новинки: DS 9 E-TENSE OPÉRA PREMIÈRE, непревзойденную увертюру, которая предлагается как лимитированная версия, чтобы продемонстрировать лучший французский автомобильный опыт и расширенный диапазон нулевых выбросов; DS 4 с новыми спецификациями премиум-класса, а также расширенной гаммой силовых установок с нулевыми выбросами и новый DS 7, который был презентован этим летом. Вместе с новинками бренда представлены высокотехнологичная лаборатория DS E-TENSE PERFORMANCE и гиперкар DS E-TENSE FE21 Formula E.

JEEP

На Парижском автосалоне JEEP представил совершенно новый JEEP Avenger, первый в истории бренда полностью электрический внедорожник.

Компактный JEEP Avenger является инициатором внедрения портфолио мощных, полностью электрических транспортных средств, соответствующих по размеру для Европы, и становится ключевым компонентом глобальной стратегии электрификации. Это все соответствует стремлениям бренда JEEP стать мировым лидером внедорожников с нулевым уровнем выбросов СО 2 .

Разработанный и изготовленный как внедорожник JEEP, Avenger воплощает ДНК бренда в компактный внедорожник с уникальным сочетанием возможностей, стиля, функциональности и технологий, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

JEEP Avenger оснащен электрической силовой установкой нового поколения, которая сочетает в себе новый электродвигатель и новый аккумулятор. Новая электрическая силовая установка сочетает в себе уникальный 400-вольтовый электродвигатель мощностью 115 киловатт и крутящим моментом 260 Нм и новый аккумулятор на 54 кВт-ч. Благодаря данным характеристикам новинка имеет запас хода 400 км (согласно WLTP).

С помощью кабеля на 100 кВт на постоянном токе, подключенного к быстрой общественной зарядке, трех минут зарядки достаточно, чтобы обеспечить запас хода на расстояние 30 км. Кроме того, 24 минут достаточно, чтобы зарядить аккумуляторы от 20 до 80% заряда.

Парижское автошоу 2022 будет проходить в течение этой недели с 17 по 23 октября в Porte de Versailles.