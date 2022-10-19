Peugeot будет иметь электрифицированный модельный ряд в 2023 году, а к 2030 году все Peugeot станут электрическими.

На Парижском автосалоне Peugeot анонсировала новую концепцию Inception – целый ряд конструктивных особенностей и технологий, которые планируется применить в будущем ассортименте электромобилей Peugeot под названием «e-Native».

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Генеральный директор Peugeot Линда Джексон заявила, что эта платформа станет основой "моделей e-Native следующего поколения – для чисто электрических транспортных средств".

Концепция Peugeot Inception представит эволюцию языка дизайна французского автопроизводителя, сохраняя при этом некоторые его основные элементы. Peugeot подтвердил, что «кошачья поза» и «световая подпись с тремя когтями», включая фирменные светодиодные клыки на переднем бампере, будут перенесены в новую эру.

Внутри концептуальные автомобили будет иметь следующее поколение i-Cockpit. Дизайнеры Peugeot утверждают, что новый интерьер "переформирует жесты вождения", создавая "новый цифровой и физический опыт". Значит ли это, что мы должны ожидать другого типа руля и пользовательского интерфейса? В Peugeot добавили, что Inception "покажет путь для функций и технологий", которые будут применяться в серийных моделях с середины десятилетия.



«Уже в 2023 году мы предложим электрифицированную версию каждой модели Peugeot. Но также мы смотрим далеко за границы этого», – сказала Джексон, подтверждая дебют пяти новых электромобилей на следующие два года. К 2025 году у Peugeot будет электрофицирован весь модельный ряд, а к 2030 году бренд в Европе перейдет исключительно на электромобили.

Французский автопроизводитель уже показал нам E-308 в версиях хэтчбек и SW, недавно обновленный супермини E-208 и кроссовер E-2008 B-SUV, который, скорее всего, получит обновления. Пассажирские MPV E-Rifter и E-Traveller также доступны исключительно в электрической форме, а вся линейка LCV имеет электрические производные.

Это означает, что единственные модели, еще не имеющие варианта EV – кроссоверы 3008 и 5008, а также 508 в кузовах седан и SW. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет 3008 получит новое поколение, а 508 планируется обновить.