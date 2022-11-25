Местом для премьеры концепта Peugeot Inception избрали США, где марка официально не представлена.

В начале января на выставке потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе дебютирует новый концепт Peugeot Inception, который в компании называют провозвестником будущих серийных электрокаров.

Читайте также: Какие модели Peugeot получат электропривод уже в ближайшее время: инфографика

В издании Motor1.com обратили внимание, что место для дебюта выбрано неожиданное, поскольку французская марка официально не представлена на рынке США уже более 30 лет. Не исключено, что входящая в концерн Stellantis Peugeot решила таким образом вернуться на американский рынок в статусе производителя электромобилей.

Пока Peugeot поделилась единственным тизером Inception, причем самого концепта на изображении нет, а есть только название. Ожидается, что шоу-кар продемонстрирует последние наработки, технологии и дизайнерские решения марки, которые будут реализованы на серийных автомобилях.

Пока есть лишь туманный намек на необычный облик концепта Inception – он, согласно заявлениям Peugeot, должен «перевернуть накопленный опыт автомобильной промышленности с ног на голову». Обещан и новый i-Cockpit – фирменное решение марки для оформления интерьера.

По словам главы Peugeot Линды Джексон, 2023 год станет для компании «годом электрификации», чтобы уже к 2024-му предложить электрифицированные версии для всех существующих моделей. Среди них будут "зеленые" e-208 GT и e-308, универсал e-308 SW, а также гибридные 3008, 5008 и 408.

Премьера Peugeot Inception запланирована 5 января в 23:00 по центральноевропейскому времени, а онлайн-презентация пройдет утром 6 января.