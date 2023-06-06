Новый интерьер Peugeot Panoramic I-Cockpit дебютирует на новом Peugeot 3008 и заменит предыдущую концепцию салона iCocpit.

Новый купе-образный кроссовер Peugeot 3008, поступивший в продажу с сентября 2023 года, станет первой моделью французского бренда, которая получит салон Peugeot Panoramic I-Cockpit.

Концепция салона Peugeot I-Cockpit в разных вариациях существует уже более 10 лет – за это время было реализовано более 10 миллионов автомобилей с таким интерьером. Peugeot I-Cockpit имела самые современные технологии своего времени: цифровую приборную панель, диджитал подключения, голосовые команды, 3D-эффекты, переключатели i-Toggles с возможностью настройки и т.д.

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Инновационный салон Peugeot Panoramic I-Cockpit для будущей модели 3008 состоит из трех ключевых элементов: изогнутого панорамного 21-дюймового HD-дисплея, нового компактного руля и блока переключателей i-Toggles.

Все ключевые идеи изменений и трансформаций французы описывают тремя словами:

ALLURE: увлекательный и утонченный эффект в салоне автомобиля благодаря панорамному 21-дюймовому дисплею, который словно приподнят и летает над приборной панелью.

EXCELLENCE: бескомпромиссно качественное сочетание материалов и тщательности отделки, современные услуги в режиме онлайн

EMOTION: салон создавался так, чтобы дарить наслаждение от интуитивно-понятного вождения, дарить чувство безопасности внутри автомобиля, дарить комфортное внутреннее пространство.



Команда Peugeot решила объединить два из трех основных элементов i-Cockpit®: цифровую приборную панель и большой центральный сенсорный дисплей. Теперь они встроены в изогнутый панорамный экран, состоящий из единственной 21-дюймовой панели HD-формата, простирающейся от левого края передней панели салона до центральной консоли. Новый 21-дюймовый дисплей установлен с помощью задней ножки, которая незаметна из салона – благодаря этому создается впечатление левитации: панорамный дисплей будто приподнят и взлетает над основной передней панелью салона. Этот эффект дополнительно подчеркивает специальная светодиодная декоративная подсветка вокруг экрана.

Новейший 21-дюймовый панорамный экран разработан для оптимальной эргономики: он несколько изогнут к водителю, одновременно остается идеально доступным для пассажира. Этот цифровой экран исключительного размера и качества объединяет две ключевые функции салона:

левая часть панорамного экрана выступает в качестве приборной панели и отображает всю информацию, связанную с управлением: скорость движения, индикатор мощности, системы помощи при вождении, потоки энергии и т.п.;

правая часть панорамного экрана выступает в качестве сенсорного дисплея, одинаково доступного как для водителя, так и для пассажира; его можно использовать для управления системой вентиляции и климат-контролем, навигацией, мультимедийным контентом, подключением смартфона и т.д.

Компактный руль всегда являлся основным элементом салона Peugeot i-Cockpit® – и теперь этот орган управления был значительно переработан, чтобы предложить еще больше комфорта во время движения. Конечно, руль сохранил свою форму и компактный размер, однако отныне получил более современный дизайн: обновленная центральная подушка стала меньше и изолированной от спиц руля, создавая эффект левитации, похожий на панорамный экран салона.

Сенсорные элементы управления, расположенные на новом руле, имеют тактильный отзыв-клик для оптимальной эргономики использования: они автоматически распознают пальцы водителя, но активируются только при нажатии, чтобы избежать любых неправильных движений.

Дополнительную привлекательность и технологический характер салона создает контурное освещение, проходящее по всей ширине приборной панели и на панелях дверцы. Для него можно выбрать желаемый цвет из восьми предложенных, хорошо отражающихся в шлифованных панелях из настоящего алюминия.

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Наконец, разнообразные ткани с приятной текстурой прекрасно сочетаются с алюминиевым убранством, создавая в целом ощущение высококачественного технологического салона инновационного транспортного средства будущего.