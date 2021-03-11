Попереднє покоління французького кросовера показало кращі результати у "лосиному тесті".

На ютуб-каналі km77 з’явилось нове відео з випробувань маневреності та стабільності рестайлінгового Peugeot 3008. Кросовер 2021 модельного року гірше впорався з поставленим завданням, ніж дорестайлінгова модель.

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Причиною незадовільного результату оновленого 3008 можуть бути шини, відзначають експерти.

Маневр з об’їзду раптової перешкоди на дорозі, відомий як “лосиний тест” є доволі простим за суттю, але складним для самих автомобілів. Ідеальним результатом маневру вважається повернення у смугу руху, після об’їзду перешкоди на швидкості 77 кілометрів на годину. При цьому, середній стандартний показник для кросоверів трохи менший за взірець для седанів, універсалів та хетчбеків і становить 75 кілометрів на годину.

Оновлений Peugeot 3008 зі 181-сильним 1,6-літровим турбомотором зміг скласти іспит лише на швидкості 73 кілометри в годину. У одному з заїздів на швидкості 77 кілометрів на годину кросовер зачепив один з конусів, але більшість заїздів на вищій швидкості закінчились невдало. Під час маневру, одне із задніх коліс Peugeot 3008 раз у раз підкидало в повітря. При цьому у кросовера навіть не спрацювала система стабілізації.

Дорестайлінговий Peugeot 3008 у 2017 році успішно пройшов “лосиний” тест на швидкості 77 кілометрів на годину. Попередній кросовер був оснащений 120-сильним турбодизелем. Однак тоді на машині стояли шини розмірністю 225/55, а у оновленого кросовера покришки були на 20 міліметрів меншими. Експерти зазначають, що цей фактор міг зіграти вирішальну роль у результатах тесту.