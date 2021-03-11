Предыдущее поколение французского кроссовера показало лучшие результаты в"Лосином тесте".

На ютуб-канале km77 появилось новое видео с испытаний маневренности и стабильности рестайлингового Peugeot 3008. Кроссовер 2021 модельного года хуже справился с поставленной задачей, чем дорестайлінгова модель.

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Причиной неудовлетворительного результата обновленного 3008 могут быть шины, отмечают эксперты.

Маневр с объезда внезапного препятствия на дороге, известный как "лосиный тест" является довольно простым по сути, но сложным для самих автомобилей. Идеальным результатом маневра считается возвращение в полосу движения, после объезда препятствия на скорости 77 километров в час. При этом, средний стандартный показатель для кроссоверов чуть меньший образец для седанов, универсалов и хэтчбеков и составляет 75 километров в час.

Обновленный Peugeot 3008 со 181-сильным 1,6-литровым турбомотором смог сдать экзамен лишь на скорости 73 километра в час. В одном из заездов на скорости 77 километров в час кроссовер задел один из конусов, но большинство заездов на более высокой скорости закончились неудачно. Во время маневра, одно из задних колес Peugeot 3008 то и дело подбрасывало в воздух. При этом у кроссовера даже не сработала система стабилизации.

Дорестайлинговый Peugeot 3008 в 2017 году успешно прошел “лосиный” тест на скорости 77 километров в час. Предыдущий кроссовер был оснащен 120-сильным турбодизелем. Однако тогда на машине стояли шины размерностью 225/55, а у обновленного кроссовера покрышки были на 20 миллиметров меньше. Эксперты отмечают, что этот фактор мог сыграть решающую роль в результатах теста.