Во всех случаях виновным был мелкий дефект тяговой батареи.

Компания Hyundai обнародовала результаты расследования случаев самовозгорания электрокаров Kona Electric, проведенного специальной комиссией Министерства транспорта Южной Кореи. Оказалось, что причиной пожаров были недостатки в аккумуляторах LG Chem.

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Эксперты южнокорейского министерства инфраструктуры и транспорта в своем расследовании пришли к выводу, что причиной самовозгорания стал загнутый анодный язычок на тяговой батарее. Минтранс установил, что из-за производственного дефекта контакты литий-ионного аккумулятора замыкались, что при определенных условиях могло вызвать пожар. Комиссия подчеркнула: все бракованные батареи были выпущены на заводе LG Chem в китайском городе Нанкин.

Поставщик батарей – компания LG Chem – свою вину не признает и заявляет, что пока не ознакомлен с официальными результатами комиссии. Производитель аккумуляторов настаивает, что в ходе многочисленных тестов проблему воспроизвести не удалось, а самовозгорание кроссоверов – следствие некорректной работы программного обеспечения, разработанного Hyundai для быстрой зарядки.

Компания Hyundai уже объявила, что заменит тяговые батареи на всех электромобилях, которые попадают в группу риска – отзывная кампания будет стоить около одного миллиарда долларов. Закупать аккумуляторы у LG Chem фирма больше не планирует, зато выбрала в качестве поставщиков фирмы SK Innovation и CATL.