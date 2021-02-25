Hyundai бесплатно заменит 82 тысячи батарей ценой $900 млн. Компания отзывает электромобили Kona и Ioniq по всему миру.

Корейский автоконцерн Hyundai согласился отозвать 82 тысячи электромобилей Kona Electric, Ioniq Electric и электробусов Elec City, пишет Bloomberg.

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Речь идет о машинах, проданных по всему миру с ноября 2017 по март 2020 года. На отзыве настояла власть Южной Кореи. Причиной стали случаи самовозгорания тяговых батарей.

Ранее руководство автоконцерна пыталось решить проблему простыми средствами, такими как перенастройка управляющей электроники. Однако теперь Hyundai придется полностью заменить опасные блоки аккумуляторов.

Общая сумма ремонта составит примерно 900 миллионов долларов. Ожидается, что эти затраты Hyundai разделит с LG Energy Solutions – компанией, которая поставляла для батарей аккумуляторы со своего производства в Китае.