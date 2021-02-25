Hyundai безкоштовно замінить 82 тисячі батарей ціною $ 900 млн. Компанія відкликає електромобілі Kona і Ioniq по всьому світу.

Корейський автоконцерн Hyundai погодився відкликати 82 тисячі електромобілів Kona Electric, Ioniq Electric і електробусів Elec City, пише Bloomberg.

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Мова йде про машини, продані по всьому світу з листопада 2017 по березень 2020 року. На відкликанні наполягла влада Південної Кореї. Причиною стали випадки самозаймання тягових батарей.

Раніше керівництво автоконцерну намагалося вирішити проблему простими засобами, такими як перенастроюванням керуючої електроніки. Однак тепер Hyundai доведеться повністю замінити небезпечні блоки акумуляторів.

Загальна сума ремонту складе приблизно 900 мільйонів доларів. Очікується, що ці витрати Hyundai розділить з LG Energy Solutions, компанією, яка поставляла для батарей акумулятори зі свого виробництва в Китаї.