В усіх випадках винним був дрібний дефект тягової батареї.

Компанія Hyundai оприлюднила результати розслідування випадків самозагорання електрокарів Kona Electric, проведеного спеціальною комісією Міністерства транспорту Південної Кореї. Виявилось, що причиною пожеж були недоліки в акумуляторах LG Chem.

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Експерти південнокорейського міністерства інфраструктури і транспорту у своєму розслідуванні дійшли висновку, що причиною самозагорання став загнутий анодний язичок на тяговій батареї. Мінтранс встановив, що через виробничий дефект контакти літій-іонного акумулятора замикалися, що, за певних умов, могло спричинити пожежу. Комісія підкреслила: всі браковані батареї були випущені на заводі LG Chem в китайському місті Нанкін.

Постачальник батарей – компанія LG Chem, свою провину не визнає і заявляє, що поки не ознайомлений з офіційними результатами комісссії. Виробник акумуляторів наполягає, що в ході численних тестів проблему відтворити не вдалося, а самозаймання кросоверів – наслідок некоректної роботи програмного забезпечення, розробленого Hyundai для швидкої зарядки.

Компанія Hyundai вже оголосила, що замінить тягові батареї на всіх електромобілях, що потрапляють в групу ризику – відклична кампанія коштуватиме близько одного мільярда доларів. Закуповувати акумулятори у LG Chem фірма більше не планує, натомість обрала у якості постачальників фірми SK Innovation та CATL.